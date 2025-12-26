Joburile viitorului vor fi extrem de bine plătite - previziuni dure pentru profesiile tradiționale
Postat la: 26.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, descrie un viitor cu cariere foarte bine plătite în industrii care abia există astăzi. Tranziția va fi însă dureroasă, multe roluri tradiționale urmând să dispară înainte ca noile oportunități să apară.
Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, crede că următorul deceniu va redefini chiar și aspectul unei cariere. Nu fără perturbări semnificative mai întâi. Într-un interviu recent, Altman a descris un viitor în care studenții de astăzi ar putea intra în profesii complet noi, foarte bine plătite, până la jumătatea anilor 2030.
Altman a descris perioada care urmează ca fiind potențial cea mai interesantă din istorie pentru a începe o carieră. Un student care va absolvi în jurul anului 2035 s-ar putea să nu intre deloc pe piața muncii convenționale. În loc să aplice pentru posturi de birou sau să urce pe scara ierarhică a companiilor, aceștia s-ar putea regăsi lucrând în industrii care abia există astăzi. Salariile și oportunitățile vor fi mult peste normele actuale.
El a sugerat că unele roluri ar putea fi legate de explorarea spațiului și alte tehnologii de frontieră. Altman descrie un scenariu în care absolvenții s-ar putea alătura misiunilor de explorare a sistemului solar în locuri de muncă extrem de bine plătite. Acest tip de oportunități vor apărea odată ce sistemele de IA vor prelua o mare parte din munca de rutină și bazată pe cunoștințe de astăzi.
Optimismul său a venit cu o rezervă clară. Altman a recunoscut fără ocolișuri că tranziția nu va fi ușoară. Promisiunea unor salarii exorbitante și a unor cariere noi vine abia după ce IA va remodela fundamental piața muncii. Multe roluri la începutul carierei, în special cele bazate pe sarcini repetitive sau previzibile, vor dispărea probabil complet înainte ca noi categorii de muncă să le ia locul.
Altman a spus că îi invidiază pe cei care își încep cariera acum, în special pe cei din generația Z. Aceștia intră pe piața muncii chiar la începutul acestei transformări. Din perspectiva sa, vor fi mai bine poziționați pentru a se adapta, a experimenta și a profita de valul schimbării, pe măsură ce instrumentele bazate pe IA devin mai puternice. El a glumit că generațiilor viitoare ar putea să le fie milă de profesioniștii de astăzi, care au îndurat o muncă plictisitoare și demodată.
Într-o conversație separată, Altman a recunoscut deschis că se așteaptă ca IA să îl înlocuiască în cele din urmă din funcția de director executiv. În loc să considere acest lucru o amenințare, el l-a prezentat ca un obiectiv. Altman a spus că ar fi un eșec dacă OpenAI nu ar fi printre primele companii majore conduse de un sistem AI la nivel înalt. El crede că este doar o chestiune de câțiva ani până când sistemele de IA vor fi capabile să conducă departamente importante
