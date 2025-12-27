Descoperire neobișnuită a unui robot, care a stat 8 luni sub un continent: Fenomen tulburător care amenință omenirea
Postat la: 27.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un grup de cercetători coordonat de Anna Wahlin, profesoară de fizică oceanografică la Universitatea Gothenburg din Suedia, a efectuat un amplu studiu publicat în revista Science Advances.
Experții au făcut o descoperire neobișnuită cu ajutorul unui robot submersibil, care a stat 8 luni sub gheața continentului Antarctica. Datele colectate arată un fenomen tulburător, care se întâmplă sub continentul înghețat, amenințând milioane de oameni.
Robotul oceanic autonom echipat cu senzori - tocmai a realizat o performanță remarcabilă: este prima mașină care navighează cu succes sub platformele de gheață masive din Antarctica de Est și se întoarce cu date revoluționare, potrivit Futura Sciences.
După ce a plutit în derivă timp de 8 luni sub ghețarii antarctici, acest robot a detectat un semnal de care se temeau oamenii de știință din mai multe țări, care au fost implicați în cercetare.
Timp de opt luni lungi, un mic explorator robotic a plutit prin întunericul înghețat de sub ghețarii colosali ai Antarcticii. Când a ieșit în sfârșit la suprafață, datele pe care le-a adus au zugrăvit o imagine tulburătoare a ceea ce se întâmplă sub continentul înghețat.
În total, timp de doi ani și jumătate, robotul a plutit în derivă peste 300 de kilometri sub platformele de gheață Denman și Shackleton, colectând aproape 200 de profiluri detaliate de temperatură și salinitate. Scopul misiunii era clar: să evalueze cât de vulnerabili sunt acești giganți de gheață la efectele schimbărilor climatice.
Robotul a petrecut în total opt luni sub suprafața înghețată, ieșind la suprafață pentru scurt timp la fiecare cinci zile pentru a transmite citirile sale. Ceea ce au descoperit cercetătorii atunci când au analizat datele a fost însă profund îngrijorător.
Blocul de gheață Shackleton - cel mai nordic din Antarctica de Est - pare în prezent ferit de contactul direct cu apa caldă, care ar putea provoca topirea de jos. Dar povestea este foarte diferită pentru ghețarul Denman.
Acolo, robotul a detectat prezența apei relativ calde care curge sub gheață - un semnal de rău augur. Chiar și o ușoară creștere a grosimii acestui strat de apă caldă ar putea accelera dramatic topirea, declanșând o retragere instabilă a ghețarului. Dacă se întâmplă acest lucru, numai ghețarul Denman ar putea ridica nivelul mării la nivel global cu până la 1,5 metri, punând în pericol milioane de oameni din zonele de coastă, de pe alte continente.
Dincolo de datele surprinzătoare, cercetătorii au numit misiunea „extraordinară" - o dovadă că până și instrumente simple și durabile pot produce descoperiri capabile să ne remodeleze înțelegerea Antarcticii.
Datele colectate vor fi acum integrate în modele avansate de climă și ocean, ajutând oamenii de știință să rafineze previziunile privind creșterea nivelului mării. Constatările echipei au fost publicate recent în Science Advances.
În jurul Antarcticii, apa circumpolară adâncă, un curent cald sărat din Oceanul de Sud, se deplasează pe platformă și topește platformele glaciare de jos. Hărțile de sub gheață arată că acest flux cald concentrează eroziunea pe partea vestică a ghețarilor, în timp ce apa mai rece lasă flancul estic protejat.
Studii precum acesta fac ca topirea ghețarilor să pară mai reală și mai relevantă pentru viața noastră de zi cu zi. Ceea ce se topește în Antarctica are un efect de domino la nivel global, deoarece topirea ghețarilor ridică nivelul mării în întreaga lume.
Nivelul mai ridicat al mării poate duce la inundații costiere mai frecvente, furtuni subacvatice violente, plaje erodate, daune la infrastructură și rezerve de apă dulce contaminate. Între timp, creșterea nivelului mărilor poate distruge habitatele faunei sălbatice de coastă, poate strămuta comunități și poate provoca crize de sănătate publică, scrie Yahoo.
Chiar dacă locuiți departe de Antarctica, există lucruri pe care le puteți face acasă pentru a ajuta la protejarea planetei noastre de topirea calotelor glaciare și de creșterea nivelului mării. Acțiuni simple și sustenabile vă pot ajuta să vă pregătiți pentru evenimente meteorologice extreme și, de asemenea, să reduceți facturile lunare la energie.
