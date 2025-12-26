Legătura surprinzătoare între scobitul nasului și Alzheimer (studiu)
Studiul pe șoareci sugerează o legătură surprinzătoare între Alzheimer și scobitul nasului. Mai mult, atunci când epiteliul nazal (țesutul subțire de-a lungul plafonului cavității nazale) a fost afectat, infecțiile nervoase s-au agravat. Oamenii de știință au fost surprinși de viteza cu care C. pneumoniae s-a instalat în sistemul nervos central al șoarecilor.
Un studiu publicat în 2022 a descoperit o legătură fragilă, dar plauzibilă, între scobitul nasului și un risc crescut de a dezvolta demență. Studiul pe șoareci sugerează o legătură surprinzătoare între Alzheimer și scobitul nasului. În cazurile în care scobitul nasului provoacă leziuni interne ale țesuturilor, speciile critice de bacterii au o cale mai clară către creier, care reacționează la prezența lor în moduri care seamănă cu semnele bolii Alzheimer.
Există numeroase avertismente aici, nu în ultimul rând faptul că cercetările în sprijinul acestora de până acum sunt efectuate pe șoareci, mai degrabă decât pe oameni, dar descoperirile merită cu siguranță investigate în continuare - și ar putea îmbunătăți înțelegerea noastră despre cum începe boala Alzheimer, care rămâne un mister. O echipă de cercetători condusă de oameni de știință de la Universitatea Griffith din Australia a efectuat teste cu o bacterie numită Chlamydia pneumoniae, care poate infecta oamenii și poate provoca pneumonie.
C. pneumoniae a fost descoperită și în majoritatea creierelor umane afectate de demență cu debut tardiv. S-a demonstrat că, la șoareci, bacteriile pot urca prin nervul olfactiv (unind cavitatea nazală și creierul). Mai mult, atunci când epiteliul nazal (țesutul subțire de-a lungul plafonului cavității nazale) a fost afectat, infecțiile nervoase s-au agravat. Acest lucru a dus la depunerea în creierul șoarecilor a unei cantități mai mari de proteină amiloid-beta - o proteină eliberată ca răspuns la infecții.
Plăcile (sau aglomerările) acestei proteine se găsesc, de asemenea, în concentrații semnificative la persoanele cu boala Alzheimer. „Suntem primii care demonstrează că Chlamydia pneumoniae poate urca direct prin nas și în creier, unde poate declanșa patologii care seamănă cu boala Alzheimer", a declarat neurocercetătorul James St John de la Universitatea Griffith din Australia, când studiul a fost publicat în octombrie 2022. „Am văzut acest lucru întâmplându-se într-un model de șoarece, iar dovezile sunt potențial înfricoșătoare și pentru oameni."
Oamenii de știință au fost surprinși de viteza cu care C. pneumoniae s-a instalat în sistemul nervos central al șoarecilor, infecția având loc în 24 până la 72 de ore. Se crede că bacteriile și virusurile văd nasul ca o rută rapidă către creier. Deși nu este sigur că efectele vor fi aceleași la oameni sau chiar că plăcile de amiloid-beta sunt o cauză a bolii Alzheimer, este totuși important să se urmărească pistele promițătoare în lupta pentru înțelegerea acestei afecțiuni neurodegenerative comune.
„Trebuie să facem acest studiu la oameni și să confirmăm dacă aceeași cale funcționează în același mod", a spus St John. „Este o cercetare care a fost propusă de mulți oameni, dar încă nu a fost finalizată. Ceea ce știm este că aceleași bacterii sunt prezente la oameni, dar nu am aflat cum ajung acolo." Scobitul în nas nu este tocmai un lucru rar. De fapt, este posibil ca până la 9 din 10 persoane să facă acest lucru... ca să nu mai vorbim de o grămadă de alte specii (unele puțin mai pricepute decât altele). Deși beneficiile nu sunt clare, studii precum acesta ar trebui să ne facă să ne gândim înainte de a-l scobi.
Sunt planificate studii viitoare asupra acelorași procese la oameni - dar până atunci, St John și colegii săi sugerează că scobitul în nas și smulsul de păr din nas „nu este o idee bună" din cauza potențialelor daune pe care le provoacă țesutului protector al nasului. „Nu vrem să ne deteriorăm interiorul nasului, iar scobitul și smulsul pot face asta", a avertizat St John. „Dacă deteriorezi mucoasa nasului, poți crește numărul de bacterii care pot pătrunde în creier." O întrebare nerezolvată la care echipa va încerca să răspundă este dacă depozitele crescute de proteină beta-amiloid reprezintă sau nu un răspuns imun natural, sănătos, care poate fi inversat atunci când infecția este combatetă.
O analiză din 2024 a avansat ipoteza că scobitul în nas ar putea juca un rol în creșterea riscului de a dezvolta boala Alzheimer - dezvăluind mai multe despre cum s-ar putea desfășura procesul. Alzheimerul este o boală incredibil de complicată, după cum reiese din numărul mare de studii efectuate asupra acesteia și din numeroasele unghiuri diferite pe care oamenii de știință le adoptă în încercarea de a o înțelege - dar fiecare cercetare ne aduce puțin mai aproape de găsirea unei modalități de a o opri.
„Odată ce depășești 65 de ani, factorul de risc crește considerabil, dar ne uităm și la alte cauze, pentru că nu este vorba doar de vârstă - ci și de expunerea la factorii de mediu", a spus St John. „Și credem că bacteriile și virusurile sunt esențiale." Cercetarea a fost publicată în Scientif. O versiune anterioară a acestui articol a fost publicată în noiembrie 2022.
