Putin despre AI: Este cea mai mare descoperire tehnologică, probabil una cum nu a mai văzut niciodată istoria lumii

Următorii 10-15 ani vor fi o perioadă de transformări tehnologice colosale și de dezvoltare rapidă a inteligenței artificiale. Acest lucru a fost declarat de președintele rus Vladimir Putin la o reuniune a Consiliului de Stat privind pregătirea personalului pentru economie.

„Aceasta este cea mai mare descoperire tehnologică, probabil una cum nu a mai văzut niciodată istoria lumii", a spus el. Președintele a subliniat că inteligența artificială este o tehnologie „mult mai inovatoare și cuprinzătoare", care cucerește rapid toate sferele vieții și automatizează un număr mare de sarcini.

Potrivit lui Putin, inteligența artificială va începe să înlocuiască lucrătorii de nivel de intrare, inclusiv pe cei din profesii creative și intelectuale. „Ascultați, totul se va schimba și trebuie absolut să fim pregătiți pentru asta. Acum, pe măsură ce abordăm provocările actuale și pe termen mediu ale politicii de resurse umane, trebuie să luăm în considerare și să fim pregătiți pentru schimbările sistemice pe care le aduce inteligența artificială", a remarcat șeful statului.