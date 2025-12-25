Mister pe o plajă din Europa: sute de pantofi vechi de peste un secol, au ieșit la suprafață din nisip, incredibil de bine conservați
Postat la: 25.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un fenomen bizar a atras atenția localnicilor și a specialiștilor în sudul Țării Galilor, unde sute de pantofi negri din piele, vechi de peste 100 de ani, au fost descoperiți pe plajă, ieșind la suprafață din nisip și din zonele stâncoase. Descoperirea ridică numeroase semne de întrebare și a readus în discuție o epavă uitată din secolul al XIX-lea.
Aproximativ 200 de pantofi au fost găsiți inițial pe 18 decembrie, pe plaja Ogmore-by-Sea, de către membrii organizației non-profit Beach Academy, în timpul unui proiect de refacere a bazinelor naturale dintre stânci. În doar câteva zile, numărul acestora a crescut la 437, pantofii fiind descoperiți și pe alte trei plaje din apropiere.
Pantofii sunt confecționați din piele neagră și par să aparțină unor modele purtate de bărbați și copii, tipice secolului al XIX-lea. Deși au stat zeci de ani în apă sau îngropați în sedimente, mulți dintre ei sunt într-o stare remarcabil de bună. „Nu seamănă deloc cu încălțămintea modernă. Sunt clar pantofi din alte vremuri. I-am găsit încastrați în nisip sau blocați între roci, iar unii par să fi fost acolo de foarte mult timp", au transmis reprezentanții Beach Academy pe rețelele sociale.
Cea mai plauzibilă explicație, potrivit cercetătorilor locali, este legată de o epavă celebră din zonă. Este vorba despre nava „Frolic", care s-ar fi lovit de stâncile Tusker Rock în urmă cu aproximativ 150 de ani, în timp ce transporta mărfuri din Italia, inclusiv încălțăminte. „Cea mai puternică teorie este că pantofii provin din epava Frolic. Marfa a fost purtată de curenți spre gura râului Ogmore, iar de-a lungul timpului, eroziunea malurilor a scos periodic la iveală aceste obiecte", au explicat reprezentanții Beach Academy pentru presa internațională.
Insula stâncoasă Tusker Rock, situată la aproximativ trei kilometri de coastă, este cunoscută pentru numeroasele nave care s-au scufundat acolo de-a lungul deceniilor, rămășițele acestora fiind încă vizibile sub apă. Localnicii spun că nu este prima dată când astfel de pantofi apar pe plajele din zonă. Fenomenul pare să se repete la intervale neregulate, în special după furtuni puternice sau perioade de eroziune accentuată.
De această dată, însă, numărul mare de obiecte descoperite a atras atenția internațională și a transformat plaja într-un adevărat sit de investigație istorică. Din fericire, spre deosebire de alte cazuri celebre din lume, pantofii nu conțin rămășițe umane. Totuși, povestea lor rămâne una fascinantă: obiecte banale, purtate de oameni necunoscuți acum mai bine de un secol, readuse la suprafață de mare, ca un mesaj tăcut din trecut.
