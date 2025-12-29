China a încercuit militar Taiwanul: Beijingul își arată forța prin exerciții militare armate ample. Alertă maximă la Taipei
Armata Chinei a trimis luni, 19 decembrie, trupe aeriene, navale şi de rachete pentru a efectua exerciţii militare comune în jurul insulei Taiwan, o mişcare pe care Beijingul a numit-o „avertisment sever" împotriva forţelor separatiste şi „interferenţelor externe". Taiwanul a declarat că îşi pune forţele în stare de alertă şi a numit guvernul chinez „cel mai mare distrugător al păcii".
Exerciţiile au avut loc după ce Beijingul şi-a exprimat nemulţumirea faţă de vânzările de arme ale SUA către teritoriu şi după declaraţia prim-ministrului japonez, Sanae Takaichi, care a afirmat că armata sa ar putea interveni dacă China ar lua măsuri împotriva Taiwanului, insula autonomă pe care a doua cea mai mare economie a lumii susţine că trebuie să o controleze. Însă armata chineză nu a menţionat Statele Unite şi Japonia în declaraţia sa de luni dimineaţă.
Ministerul Apărării din Taiwan a declarat într-un mesaj pe X că sunt în curs exerciţii de reacţie rapidă, forţele fiind în stare de alertă maximă pentru a apăra insula. Într-un comunicat separat, acesta a declarat că a desfăşurat forţe adecvate ca răspuns, efectuând exerciţii de pregătire pentru luptă. „Exerciţiile militare ţintite ale Partidului Comunist Chinez confirmă şi mai mult natura sa de agresor şi cel mai mare distrugător al păcii", a declarat ministerul.
Colonelul Shi Yi, purtătorul de cuvânt al Comandamentului teatrului de operaţiuni estic al Armatei Populare de Eliberare a Chinei, a declarat că exerciţiile vor fi desfăşurate în strâmtoarea Taiwan şi în zonele din nord, sud-vest, sud-est şi estul insulei. Shi a spus că activităţile se vor concentra pe patrularea de pregătire pentru luptă maritimă şi aeriană, „capturarea comună a superiorităţii globale" şi blocarea porturilor-cheie. A fost, de asemenea, primul exerciţiu militar la scară largă în care comandamentul a menţionat public că unul dintre obiective era „descurajarea multidimensională în afara lanţului insular".
„Este un avertisment sever împotriva forţelor separatiste care militează pentru „independenţa Taiwanului" şi a forţelor externe de interferenţă, şi este o acţiune legitimă şi necesară pentru a proteja suveranitatea şi unitatea naţională a Chinei", a declarat Shi. China şi Taiwanul sunt guvernate separat din 1949, când un război civil a adus Partidul Comunist la putere în Beijing. Forţele înfrânte ale Partidului Naţionalist au fugit în Taiwan. De atunci, insula funcţionează cu propriul guvern, deşi guvernul continental o revendică ca teritoriu suveran.
Comandamentul a declarat că a utilizat avioane de vânătoare, bombardiere şi vehicule aeriene fără pilot, în coordonare cu lansări de rachete cu rază lungă de acţiune, pentru a efectua exerciţii în zona maritimă şi aeriană din zona centrală a Strâmtorii Taiwan, luni, concentrându-se pe lovirea ţintelor mobile terestre. Acestea au scopul de a testa capacitatea trupelor de a efectua lovituri de precizie asupra ţintelor-cheie, a declarat comandamentul.
De asemenea, a declarat că marţi, între orele 8:00 şi 18:00, sunt programate exerciţii militare majore, precizând că va organiza atunci activităţi de tragere cu muniţie reală, iar exerciţiile sale vor acoperi cinci zone din jurul insulei. Comandamentul a publicat online postere tematice despre exerciţii, însoţite de texte provocatoare. Un poster înfăţişa două scuturi cu Marele Zid alături de trei avioane militare şi două nave. Postarea sa pe reţelele sociale spunea că exerciţiile se refereau la „Scutul dreptăţii, spulberarea iluziei", adăugând că orice intruşi străini sau separatişti care ating scuturile vor fi eliminaţi.
Săptămâna trecută, Beijingul a impus sancţiuni împotriva a 20 de companii americane din domeniul apărării şi a 10 directori, la o săptămână după ce Washingtonul a anunţat vânzări de arme pe scară largă către Taiwan, în valoare de peste 10 miliarde de dolari. Dacă va fi aprobat de Congresul SUA, acesta ar fi cel mai mare pachet de arme american trimis vreodată către teritoriul autonom.
Conform legii federale americane în vigoare de mulţi ani, Washingtonul este obligat să asiste Taipei în apărarea sa, un aspect care a devenit din ce în ce mai controversat în relaţia cu China. SUA şi Taiwan au avut relaţii diplomatice oficiale până în 1979, când administraţia preşedintelui Jimmy Carter a recunoscut şi a stabilit relaţii cu Beijingul.
Exerciţiile militare de luni au intensificat tensiunile de ambele părţi. Karen Kuo, purtătorul de cuvânt al biroului preşedintelui taiwanez, a declarat că operaţiunea subminează stabilitatea şi securitatea Strâmtorii Taiwan şi a regiunii Indo-Pacific şi sfidează în mod deschis dreptul şi ordinea internaţională. „Ţara noastră condamnă cu fermitate autorităţile chineze pentru că ignoră normele internaţionale şi folosesc intimidarea militară pentru a ameninţa ţările vecine", a spus ea.
Beijingul trimite aproape zilnic avioane de luptă şi nave militare către insulă, iar în ultimii ani a intensificat amploarea şi scara acestor exerciţii. În octombrie, guvernul taiwanez a declarat că va accelera construirea unui sistem de apărare aeriană „Taiwan Shield" sau „T-Dome" în faţa ameninţării militare din partea Chinei. Tensiunile militare au apărut la o zi după ce primarul Taipeiului, Chiang Wan-an, a declarat, în timpul unei vizite la Shanghai, că speră ca Strâmtoarea Taiwan să fie asociată cu pacea şi prosperitatea, în loc de „valuri înspumate şi vânturi urlătoare".
