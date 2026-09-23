Ultimele audieri în procesului unui canadian care a vândut pe internet peste 1.200 de „kituri pentru sinucidere"

Un canadian care a vândut online peste 1.200 de „kituri pentru sinucidere", un praf letal, în zeci de țări, se află la finalul procesului după ce și-a recunoscut vinovăția în 14 cazuri de complicitate la sinucidere. Kenneth Law, în vârstă de 60 de ani, și-a căutat online clienți, iar familiile celor decedați vor trimite mărturii tribunalului din Newmarket, Ontario.

Între 2020 și 2023, Kenneth Law ar fi expediat peste 1.200 de plicuri conținând nitrit de sodiu în 41 de țări. În Canada, ancheta vizează în special 14 decese ale unor victime cu vârste cuprinse între 16 și 36 de ani.

Audierea va dura câteva zile și va include, printre altele, mărturiile rudelor victimelor.

În aprilie 2020, odată cu pandemia, acest fost bucătar a intrat în faliment și s-a trezit cu datorii de aproape 120.000 de euro. Pentru a-și asigura traiul, a apelat la vânzările online și a creat mai multe site-uri web.

Acolo comercializa nitrit de sodiu: 50 de grame expediate într-un simplu plic, pentru aproximativ 55 de euro. Este un produs legal și utilizat în mod curent în industria alimentară pe post de conservant, dar care poate provoca moartea atunci când este ingerat în doze foarte mari.

Conform anchetei, Kenneth Law ar fi descoperit această substanță în timp ce lucra în bucătăria unui hotel din Toronto. Însă, în scurt timp, nu s-a mai mulțumit doar să pună produsul la vânzare: a început să-și caute clienții.

Racolare de clienți pe forumuri dedicate sinuciderii

Kenneth Law a frecventat forumuri dedicate sinuciderii, unde a identificat persoane vulnerabile înainte de a le redirecționa către propriile sale site-uri, o strategie care i-a permis să ajungă la sute de clienți. Într-un reportaj publicat de The Times, el ar fi afirmat chiar că unii dintre aceștia îl numeau „Dumnezeu".

Comenzile au început să curgă din întreaga lume, printre care Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Italia și Irlanda. Aproximativ 1.200 de colete au fost expediate către 41 de țări între 2020 și 2023. În 2023, anchetatorii canadieni au început să stabilească legături între această activitate și mai multe decese.

Kenneth Law a fost arestat în luna mai.

În Canada, ancheta vizează în special 14 decese, victimele având vârste cuprinse între 16 și 36 de ani. În Regatul Unit, autoritățile au identificat cel puțin 272 de persoane care au cumpărat produsele vândute de Kenneth Law. Dintre acestea, 88 le-ar fi folosit efectiv.

În Canada, Kenneth Law a fost inițial acuzat de 14 omoruri de gradul al doilea. În ianuarie 2024, acuzațiile au fost reclasificate în omoruri de gradul întâi. Cazul a ridicat atunci o problemă juridică centrală: cum se poate stabili răspunderea unui bărbat acuzat că a furnizat mijloacele de a muri, fără a fi acuzat că a ucis direct victimele?

După mai mulți ani de procedură, în aprilie 2026 s-a încheiat în cele din urmă un acord între parchet și apărare. Kenneth Law a acceptat să pledeze vinovat la 14 capete de acuzare de complicitate la sinucidere. În schimb, acuzațiile de omor au fost retrase. Pe 29 mai, în fața tribunalului din Newmarket, acesta și-a recunoscut vinovăția.

Procurorii ar putea cere 20 de ani de închisoare

Ședințele dedicate pronunțării sentinței încep miercuri, 23 septembrie, și vor dura câteva zile.

Rudele victimelor vor fi audiate înainte ca instanța să stabilească pedeapsa care i se va aplica lui Kenneth Law.

În Regatul Unit, autoritățile au anchetat, de asemenea, decese care ar putea avea legătură cu activitatea sa, fără ca acesta să fi fost însă judecat în cele din urmă.

După mai mulți ani de anchetă și proceduri judiciare, justiția canadiană trebuie să se pronunțe acum asupra ultimei părți a acestui caz, a cărui amploare a depășit granițele țării.

Law riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea, infracțiunea de ajutor la sinucidere fiind pedepsită în Canada cu până la 14 ani de detenție pentru fiecare capăt de acuzare. Potrivit presei canadiene, procurorii ar putea cere o pedeapsă de aproximativ 20 de ani.