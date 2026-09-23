Partidele care ar obține cele mai multe locuri în Parlament dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare. Câți români susțin anticipatele SONDAJ

Aproximativ 47% dintre români ar agrea varianta alegerilor anticipate, iar alți 47% se declară împotrivă, conform rezultatelor unui sondaj CURS. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține cele mai multe voturi.

"Posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate împarte opinia publică în două tabere egale. 36% dintre respondenți consideră că actuala criză politică ar trebui rezolvată cu siguranță prin organizarea de alegeri anticipate, iar 11% sunt mai degrabă de acord cu această variantă. De cealaltă parte, 26% sunt mai degrabă împotriva organizării alegerilor anticipate, iar 21% se declară cu siguranță împotrivă. În total, 47% susțin această soluție și 47% o resping, în timp ce 6% nu au exprimat o opinie", se arată într-un comunicat de presă transmis de CURS.

Totodată, 79% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 15% apreciază că țara merge într-o direcție bună. 6% nu au exprimat o opinie.

"Rezultatele indică menținerea unui nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației. Diferența dintre evaluările negative și cele pozitive este una semnificativă, proporția ridicată a celor nemulțumiți arată că evaluarea negativă a direcției țării este larg răspândită în rândul populației", informează realizatorii studiului.

Topul partidelor

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, fiind urmat de PSD - cu 25% și PNL - cu 18%. USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%, menționează sursa citată.

S.O.S. România ar obține 3%, în timp ce Partidul Naționalist Reformarea României - Piedone, Acțiunea Conservatoare și SENS sunt creditate fiecare cu câte 2%. Alte opțiuni însumează 1%.

"Rezultatele plasează AUR pe prima poziție în preferințele electorale, la o diferență de 9 puncte procentuale față de PSD. Primele trei formațiuni concentrează împreună peste trei sferturi din opțiunile de vot exprimate", transmit realizatorii cercetării.

Conform aceleiași surse, raportat la rezultatele din lunile august, AUR se menține la 34%, în timp ce PSD crește de la 24% la 25%.

"PNL scade de la 20% la 18%, iar USR de la 10% la 8%. În zona formațiunilor cu scoruri mai mici, UDMR se menține la 5%, S.O.S. România crește de la 2% la 3%, iar Partidul Naționalist Reformarea României - Piedone rămâne la 2%. Acțiunea Conservatoare crește de la 1% la 2%, iar SENS ajunge la 2%. Imaginea de ansamblu indică astfel mai degrabă o stabilitate a raporturilor electorale decât o schimbare semnificativă a preferințelor de vot", mai transmite CURS.

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 16 - 22 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de plus/minus 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților, iar validarea eșantionului s-a realizat pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Datele sunt ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.