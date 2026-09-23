Un hacker a reușit să preia controlul asupra unei mașini BYD de la distanță. Luminile și sistemul audio, primele compromise

Un test de securitate realizat în Australia a arătat cât de vulnerabil poate deveni un automobil modern atunci când sistemele sale software sunt compromise.

Expertul în securitate cibernetică Dan Hreszczuk a reușit să controleze de la distanță mai multe funcții ale unui BYD Shark 6, inclusiv luminile, ștergătoarele și sistemul audio. Demonstrația a fost făcută în condiții controlate, pe un drum drept și la o viteză redusă.

Hreszczuk, cofondator al Fortify Labs din Canberra, a petrecut aproximativ două săptămâni analizând mașina. Potrivit acestuia, accesul la anumite sisteme a fost mai simplu decât se aștepta și nu era protejat de o parolă. Expertul a precizat însă că nu a putut controla frânele sau camerele vehiculului, care erau protejate separat, scrie ABC.

Farurile și ștergătoarele au putut fi controlate de la distanță

În timpul testului, expertul a închis ușile, a pornit muzica la volum ridicat și a afișat imagini pe ecranul de infotainment. În timp ce mașina circula cu aproximativ 30 km/h, a activat ștergătoarele, a pulverizat lichid pe parbriz și a aprins și stins luminile. La un moment dat, a reușit inclusiv să oprească farurile.

Experimentul a mers și mai departe de funcțiile vizibile ale mașinii. Hreszczuk a accesat microfonul din habitaclu și a putut asculta conversațiile din interior, iar poziția vehiculului putea fi urmărită în timp real. El a demonstrat și cum sistemul audio al mașinii putea fi folosit pentru a reda o înregistrare cu comanda „Hei Siri", obținând ulterior informații prin telefonul conectat.

Testul scoate în evidență o problemă tot mai importantă pentru automobilele moderne. Mașinile conectate la internet folosesc camere, microfoane, senzori și sisteme de infotainment care pot colecta sau transmite cantități mari de date. Vulnerabilitățile apar atunci când aceste componente nu sunt suficient de bine izolate și protejate.

În Australia, subiectul a ajuns deja în atenția autorităților, care discută introducerea unor reguli mai clare pentru securitatea software-ului auto și pentru modul în care sunt colectate și stocate datele. Oficialii australieni analizează inclusiv riscurile asociate transferului informațiilor în afara țării.

BYD susține că datele utilizatorilor australieni sunt stocate în Australia și că nu au fost transmise autorităților chineze.