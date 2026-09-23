Un fenomen "El Niño" de o intensitate neobișnuită ar putea provoca aproape jumătate de milion de decese în următoarele șase luni
Postat la: 23.09.2026 |
Un fenomen El Niño de o intensitate neobișnuit de mare ar putea provoca aproximativ 450.000 de decese suplimentare în următoarele șase luni, potrivit unei estimări realizate de cercetători în domeniul climei, relatează Mediafax.
Estimarea se referă la perioada septembrie 2026 - februarie 2027 și ia în calcul decesele asociate temperaturilor mai ridicate provocate de fenomen, transmite The Guardian. Cercetătorii spun însă că efectele asupra mortalității ar putea continua până în vara anului viitor. El Niño este un fenomen natural care modifică circulația atmosferică și distribuția căldurii în oceane și atmosferă. Actualul episod este însă neobișnuit de puternic.
Estimarea a fost realizată pentru 24.378 de regiuni din întreaga lume. Cercetătorii au analizat relația dintre temperaturile lunare și decesele suplimentare asociate căldurii în perioada 1996-2025. Datele au fost apoi combinate cu prognozele privind creșterea temperaturilor provocată de actualul El Niño.
Cele mai afectate țări în următoarele șase luni sunt estimate a fi Nigeria, Indonezia, Sudan, India și Brazilia. Regiunea Sahelului și sud-estul Asiei se numără, de asemenea, printre zonele care ar putea resimți puternic efectele. Statele Unite se află în primele 20 de țări afectate, cu aproximativ 3.500 de decese suplimentare estimate.
Cercetătorii subliniază că cifra de 450.000 reprezintă o proiecție, nu un bilanț cert. Raportul urmează să fie trimis spre publicare într-o revistă științifică evaluată inter pares. Autorii susțin însă că estimarea poate fi folosită deja pentru pregătirea măsurilor de protecție. Printre acestea se numără prognoze mai precise privind valurile de căldură, centre de răcorire și suplimentarea personalului medical în perioadele cu temperaturi extreme.
Actualul El Niño a depășit deja nivelul maxim înregistrat anterior pentru acest fenomen, potrivit informațiilor citate de The Guardian. Cercetătorii au descris intensitatea sa prin expresii precum „uluitoare" și „de nivel Godzilla". Efectele nu se limitează însă doar la temperaturi.
Episoadele El Niño pot favoriza seceta în anumite regiuni și precipitații extreme în altele. Aceste schimbări pot contribui la incendii, inundații și pierderi agricole. Programul Alimentar Mondial a avertizat în august că efectele fenomenului ar putea împinge aproximativ 50 de milioane de oameni în foamete acută și ar putea contribui la creșterea prețurilor alimentelor.
Cercetătorii consideră actualul episod și un avertisment privind viitorul. Temperaturile asociate fenomenului sunt comparabile, în unele regiuni, cu nivelurile pe care modelele climatice le proiectează pentru aproximativ două decenii de acum înainte.
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