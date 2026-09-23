Președintele PSD Vrancea Nicușor Halici a închis singura stațiune balneo-climaterică din județ, pentru că era patronată de liberali și-i făcea concurență

Președintele PSD și al Consiliului Județean Vrancea Nicușor Halici, urmașul lui Marian Oprișan la șefia județului, a dat ordin să se închidă stațiunea Vizantea, singura stațiune de interes național și european din Moldova. Apele curative de aici fiind atestate încă de la anul 1880 fiind de talia celor de la Karlo Vivary sau Vichy, iar stațiunea a fost inaugurată chiar de către premierul Bolojan în 22 mai 2026, la data în chestiune având absolut toate avizele necesare de la toate instituțiile statului român.

În 4 septembrie a.c., compania deținătoare a stațiunii a fost nevoită să-și închidă porțile din cauza unei adrese primite de la Direcția de Sănătate Publică (DSP), prin care înștiința compania care administrează stațiunea că trebuie să-și "reavizeze iarăși toate sectoarele". Dar acum reavizarea trebuie făcută pe fiecare sector în parte - bucătărie, bar, restaurant, personal, pisine interioare, piscine exterioare, vestiar interior, vestiar exterior, toalete, saună umedă, saună uscată, bazine cu ape curative etc - și nu pe stațiune în ansamblu cum fusese avizată prima oară. Chestiune nemaiîntâlnită până acum procedurile de avizare din întreaga Europă. Aceast lucru este cerut de la DSP de inspectorul de specialitate Anca Bratosin care este nimeni alta, decât fina de cununie a șefului PSD Nicușor Halici. Acest mod de lucru este cunoscut la PSD Vrancea încă de pe vremea lui Oprișan care închidea orice firmă cu care intra în litigiu. Ori se poate lesne vedea ipocrizia autorităților; de ce a fost avizată stațiunea la 22 mai și a funcționat până acum dacă avizele nu erau în regulă?!

Acum problema este că din ultimele sondaje comandate de către PSD reiese că președintele PNL Vrancea deputatul Dragoș Ciobotaru, este pe primul loc la o eventuală candidatură la șefia CJ Vrancea după deschiderea stațiunii. Acesta fiind "arhitectul" investiției de 8 mil de euro a stațiunii Vizantea. În schimb Halici este în cădere liberă pentru că nu a reușit să atragă în Vrancea nici un euro în investiții. Cele două proiecte de bază cu care s-a lăudat în campanie șeful PSD, Campusul Universitar Focșani respectiv Parcul Industrial de la Suraia au fost sortite eșecului, din cauza nedepunerii la timp a proiectelor de investiții.

Astfel din cauza invidiei unui lider politicianist a fost închisă o investiție de 8 milioane de euro ridicată în 13 ani de zile și 100 de salariați au rămas fără muncă, iar alți câteva mii de pacienți anual, au rămas fără tratamentele cu apele miraculoase de la Vizantea.

Marian Gârleanu