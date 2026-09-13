A murit una dintre cele mai celebre influencerițe! A mâncat 60 de ouă în direct pe internet, iar la scurt timp a urmat tragedia

Moartea unei tineri influencerițe de doar 24 de ani a șocat comunitatea online. Cunoscută pe rețelele de socializare sub numele de „Ganfan Yingying", tânăra și-a pierdut viața după ce a consumat frecvent cantități uriașe de mâncare în timpul transmisiunilor live. Peste 1,2 milioane de oameni îi urmăreau videoclipurile în care transformase mâncatul într-un spectacol dus la extrem.

Pasiunea ei pentru formatul de tip „mukbang", clipuri în care creatorii de conținut mănâncă porții uriașe în fața camerei, i-a adus popularitate și bani, dar i-a distrus definitiv sănătatea. În spatele ecranului, Chen Ziyi (numele real al tinerii) ducea o luptă cruntă cu presiunea de a crea mereu conținut mai șocant pentru audiență.

Unul dintre cele mai controversate momente din activitatea sa online a fost o transmisiune în care ar fi consumat aproximativ 60-70 de ouă conservate. Astfel de sesiuni îi aduceau vizualizări și venituri, însă presupuneau un efort fizic extrem.

Drama din spatele camerelor: ultimul mesaj de pe patul de spital

Cu puțin timp înainte de moarte, tânăra a ajuns la spital din cauza unui nivel extrem de scăzut al potasiului din organism. Într-un videoclip filmat chiar de pe patul de spital, Yingying le-a vorbit urmăritorilor despre problemele sale de sănătate și despre presiunea pe care o resimțea pentru a continua să producă materiale.

Potrivit relatărilor din presa internațională, nivelul potasiului ar fi ajuns la aproximativ 2,3-2,5 mmol/L, o valoare considerată sever scăzută, scrie retetesivedete.ro.

„Poate părea plin de farmec la suprafață, dar în culise trebuie să mănânci toată noaptea", le-ar fi transmis aceasta fanilor, avertizându-i să își pună sănătatea pe primul loc.

Ce este hipokaliemia și cum i-a afectat corpul

Tânăra ar fi recunoscut, de asemenea, că recurgea uneori la vărsături după sesiunile în care consuma cantități foarte mari de mâncare. Pierderea repetată de electroliți poate contribui la apariția unor dezechilibre grave în organism, iar hipokaliemia severă poate provoca inclusiv tulburări periculoase ale ritmului cardiac.

Fenomenul „mukbang" și pericolul mortal din spatele ecranului

Ultimul videoclip cunoscut al influenceriței a fost publicat pe 14 august, când aceasta se afla în spital. Doar trei zile mai târziu, pe 17 august, Chen Ziyi a murit.

Familia a făcut public decesul ulterior, iar vestea a început să circule masiv pe rețelele sociale și în presa internațională.

Cazul a readus în atenție și riscurile fenomenului „mukbang", devenit popular în întreaga lume. Formatul își are originile în Coreea de Sud și presupune, în multe cazuri, consumul unor cantități foarte mari de alimente în fața unei audiențe online.

Pentru unii creatori, însă, presiunea pentru audiență și venituri poate transforma mâncatul într-o adevărată probă de rezistență.

Moartea lui Ganfan Yingying la doar 24 de ani a stârnit astfel numeroase reacții, iar ultimul său mesaj, transmis de pe patul de spital, a căpătat o semnificație aparte: un avertisment despre prețul pe care îl poate avea faima obținută cu orice preț.