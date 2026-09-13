Alertă de securitate la Revolut. Date sensibile ale clienților au fost transmise în urma unor solicitări frauduloase

Postat la: 13.09.2026 |

Alertă de securitate la Revolut. Date sensibile ale clienților au fost transmise în urma unor solicitări frauduloase

Compania Revolut a fost implicată într-o gravă breșă de securitate, după ce a transmis date sensibile ale unor clienți către o terță parte neautorizată, după ce a primit solicitări frauduloase trimise de pe un domeniu de e-mail al unei agenții guvernamentale legitime. Potrivit notificării transmise de Revolut clienților săi pe e-mail și consultată de TechCrunch, este vorba despre mai multe date sensibile.

Datele expuse includeau informații de identitate și de contact ale clienților, inclusiv data nașterii, adresele poștale și de e-mail, precum și numerele de telefon, alături de copii ale documentelor de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere. Datele transmnise ar fi putut include, de asemenea, selfie-uri de verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor.

„Imediat ce am detectat incidentul, am blocat adresa și am alertat agenția guvernamentală relevantă, precum și autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de protecție a datelor și autoritățile de reglementare financiară", a declarat un purtător de cuvânt al companiei Revolut pentru Reuters.

Deși reprezentantul companiei a afirmat, pentru TechCrunch, că numărul clienților afectați de acest incident este unul „limitat", el a subliniat că „sistemele Revolut și fondurile clienților nu au fost afectate". Cercetătorul în domeniul securității criptomonedelor, ZachXBT, a declarat că incidentul a afectat, în principal, utilizatori cu averi semnificative. Revolut are în plan o potențială listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. De asemenea, Revolut este una dintre cele mai de succes companii europene din domeniul fintech, fără sucursale bancare fizice.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Alertă de securitate la Revolut. Date sensibile ale clienților au fost transmise în urma unor solicitări frauduloase

Postat la: 13.09.2026 |

0

Compania Revolut a fost implicată într-o gravă breșă de securitate, după ce a transmis date sensibile ale unor clienți către o terță parte neautorizată, după ce a primit solicitări frauduloase trimise de pe un domeniu de e-mail al unei agenții guvernamentale legitime. Potrivit notificării transmise de Revolut clienților săi pe e-mail și consultată de TechCrunch, este vorba despre mai multe date sensibile.

Datele expuse includeau informații de identitate și de contact ale clienților, inclusiv data nașterii, adresele poștale și de e-mail, precum și numerele de telefon, alături de copii ale documentelor de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere. Datele transmnise ar fi putut include, de asemenea, selfie-uri de verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor.

„Imediat ce am detectat incidentul, am blocat adresa și am alertat agenția guvernamentală relevantă, precum și autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de protecție a datelor și autoritățile de reglementare financiară", a declarat un purtător de cuvânt al companiei Revolut pentru Reuters.

Deși reprezentantul companiei a afirmat, pentru TechCrunch, că numărul clienților afectați de acest incident este unul „limitat", el a subliniat că „sistemele Revolut și fondurile clienților nu au fost afectate". Cercetătorul în domeniul securității criptomonedelor, ZachXBT, a declarat că incidentul a afectat, în principal, utilizatori cu averi semnificative. Revolut are în plan o potențială listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. De asemenea, Revolut este una dintre cele mai de succes companii europene din domeniul fintech, fără sucursale bancare fizice.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE