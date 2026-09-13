Alertă de securitate la Revolut. Date sensibile ale clienților au fost transmise în urma unor solicitări frauduloase

Compania Revolut a fost implicată într-o gravă breșă de securitate, după ce a transmis date sensibile ale unor clienți către o terță parte neautorizată, după ce a primit solicitări frauduloase trimise de pe un domeniu de e-mail al unei agenții guvernamentale legitime. Potrivit notificării transmise de Revolut clienților săi pe e-mail și consultată de TechCrunch, este vorba despre mai multe date sensibile.

Datele expuse includeau informații de identitate și de contact ale clienților, inclusiv data nașterii, adresele poștale și de e-mail, precum și numerele de telefon, alături de copii ale documentelor de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere. Datele transmnise ar fi putut include, de asemenea, selfie-uri de verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor.

„Imediat ce am detectat incidentul, am blocat adresa și am alertat agenția guvernamentală relevantă, precum și autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de protecție a datelor și autoritățile de reglementare financiară", a declarat un purtător de cuvânt al companiei Revolut pentru Reuters.

Deși reprezentantul companiei a afirmat, pentru TechCrunch, că numărul clienților afectați de acest incident este unul „limitat", el a subliniat că „sistemele Revolut și fondurile clienților nu au fost afectate". Cercetătorul în domeniul securității criptomonedelor, ZachXBT, a declarat că incidentul a afectat, în principal, utilizatori cu averi semnificative. Revolut are în plan o potențială listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. De asemenea, Revolut este una dintre cele mai de succes companii europene din domeniul fintech, fără sucursale bancare fizice.