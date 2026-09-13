De la supravegherea de stat la războaie, Inteligenţa Artificială începe să fie folosită pe scară largă: Utilizarea nu mai este ipotetică
Postat la: 13.09.2026 |
Operațiunile de supraveghere conduse de stat din întreaga lume îl folosesc pe Claude pentru a-și eficientiza operațiunile, a declarat Anthropic într-un raport privind amenințările publicat joi, notează Axios.
De ce contează
Barierele pentru guvernele interesate să spioneze disidenți, politicieni, jurnaliști și activiști pentru drepturile omului scad pe măsură ce modelele de inteligență artificială devin mai puternice.
Ofensiva rebelilor Houthi din Yemen
Forțele yemenite l-au folosit pe Claude pentru a ajuta la dezvoltarea unei rachete, spune Anthropic
Unii militari din nordul Yemenului, despre care se pare că au legătură cu houthii, au folosit modelul de inteligență artificială în loc de ingineri: Claude a scris codul pentru sistemul de ghidare a rachetelor, a configurat pilotul automat, a simulat zborul și a asamblat firmware-ul.
Au ocolit măsurile de siguranță ale Anthropic ascunzând conexiunea la arme și împărțind procesul de dezvoltare în sarcini aparent inofensive.
Una dintre rachete a fost chiar testată, dar s-a prăbușit. Câteva ore mai târziu, personalul militar s-a întors la Claude pentru a afla ce a mers prost.
Imaginea de ansamblu
Anthropic a descoperit persoane legate de guverne din Mali, China și Iran care foloseau diverse modele Claude pentru a-și eficientiza operațiunile de supraveghere.
În Mali, un singur consultant care lucra pentru autoritățile de securitate națională l-a folosit pe Claude pentru a crea un sistem care colectează date de la operatorii de telefonie mobilă ai țării și construiește dosare despre persoane.
Anthropic a dezvăluit, de asemenea, un alt caz în care actori iranieni l-au folosit pe Claude pentru a construi și implementa o extensie de browser Firefox rău intenționată care „a recoltat identitățile utilizatorilor de pe rețelele sociale".
Un birou de informații pentru afaceri religioase din China și-a redus operațiunile de la „multe echipe de analiști" la „un singur birou, folosind un asistent de inteligență artificială pentru a produce mii de investigații pe lună", potrivit raportului.
Nivelul de amenințare
Guvernele l-au folosit, de asemenea, pe Claude pentru a analiza aceste informații și a selecta ținte de supraveghere, conform raportului.
De exemplu, guvernul chinez l-a folosit pe Claude pentru a analiza datele de pe rețelele sociale, a determina cât de sensibile din punct de vedere politic erau postările și apoi a alege posibile ținte pentru ceea ce au numit „control", ceea ce ar putea include interogare coercitivă sau monitorizare mai atentă a mișcărilor și comunicațiilor cuiva.
În iunie, Anthropic a interzis, de asemenea, un cont care l-a folosit pe Claude pentru a construi o platformă comercială de supraveghere concepută pentru a spiona persoane din Iran și Golful Persic. Laboratorul de inteligență artificială a detectat acest caz de utilizare înainte de a deveni operațional.
De la un instrument experimental la birocrația cotidiană a supravegherii de stat
Anthropic vede cum inteligența artificială trece de la un instrument experimental la birocrația cotidiană a supravegherii de stat.
Un birou de securitate a statului chinez a creat chiar și un manual intern pentru utilizarea inteligenței artificiale în operațiunile de supraveghere, în timp ce alți oficiali l-au folosit pe Claude pentru a automatiza rapoartele zilnice de informații și a interoga bazele de date de supraveghere guvernamentală.
Imai ieftină și mai eficientă, în loc să schimbe fundamental cine vizează guvernele, a declarat pentru Axios Jacob Klein, șeful departamentului de informații despre amenințări la Anthropic.
Inteligența artificială permite din ce în ce mai mult angajaților guvernamentali individuali sau contractorilor să automatizeze munca care odinioară necesita echipe de analiști, a adăugat Klein.
„Ele automatizează efectiv părți ale sarcinilor din cadrul aparatului de informații", a spus Klein.
Verificarea realității
Guvernele nu aveau nevoie de acces la cele mai puternice modele ale Anthropic pentru a-și extinde semnificativ operațiunile de supraveghere.
Toate cazurile de supraveghere din raport au implicat Claude Haiku, Sonnet sau Opus, mai degrabă decât noile modele Fable sau Mythos de la Anthropic.
Anthropic spune că a interzis fiecare cont legat de operațiunile de supraveghere pe care le-a descoperit și și-a consolidat măsurile de siguranță pe baza a ceea ce a descoperit.
Cu toate acestea, întreruperea accesului la Claude nu pune neapărat capăt operațiunii subiacente. Klein a spus că Anthropic a văzut actori care au trecut la modele open-source după ce măsurile de siguranță sau aplicarea acestora au creat prea multe fricțiuni.
În Mali, guvernul și-a implementat în cele din urmă platforma de supraveghere local, folosind alte modele.
Concluzia
Cazurile de utilizare a supravegherii nu mai sunt ipotetice, iar Anthropic se așteaptă ca capacitățile IA să continue să se îmbunătățească.
„Statele autoritare folosesc IA pentru operațiuni de supraveghere, represiune și influență astăzi", a spus Klein. „Nu mai este ipotetică."
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