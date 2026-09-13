Companiile americane cheltuiesc într-un an de 20 de ori bugetul Europei pentru AI

Patru companii americane (Google, Microsoft, Amazon, Meta) investesc în 2026 aproximativ 725 de miliarde de dolari în infrastructură AI. Aproape nimic din această sumă nu ajunge în Europa.

Prin comparație, planul european pentru gigafabricile AI: 10 miliarde € publice, cu speranța de a atrage încă 20 de miliarde € private. De peste 20 de ori mai puțin decât cheltuiesc patru companii într-un singur an.

Nici pe propria piață Europa nu stă mai bine: Chiar și pe piața europeană de cloud, furnizorii americani controlează circa 72%. Companiile din UE: sub 20%.

Statele Unite dețin circa 75% din capacitatea globală de supercalcul pentru inteligență artificială, în timp ce Uniunea Europeană abia ajunge la aproximativ 5% - adică de 15-17 ori mai puțin. Modele fundamentale de AI create până acum: SUA - 40, China - 15, toată Europa la un loc - 3.

Comisia Europeană a prezentat, pe 9 septembrie, propunerea pentru European Innovation Act, un pachet legislativ care își propune ca ideile create în Europa să fie finanțate, comercializate și dezvoltate tot pe continent.

La capitolul infrastructură, decalajul este la fel de brutal. Centrele de date din SUA au depășit 50 GW capacitate la finalul lui 2025. Întreaga Europă va ajunge la circa 13 GW abia la finalul lui 2026 - de aproape 4 ori mai mult. Prognoza pentru SUA este de 118 GW în 2030, de nouă ori cât are Europa astăzi.