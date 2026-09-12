Doi medici au fost arestaţi după decesul superstarului Giorgios Mazonakis într-o clinică anti-îmbătrânire

Doi medici au fost arestaţi în Grecia după decesul Giorgios Mazonakis în timpul unei proceduri de schimb plasmatic. Incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la reglementările ce vizează clinicile private care oferă tratamente anti-îmbătrânire în această ţară.

Starul muzicii etno-pop greceşti, a murit la vârsta de 54 de ani, miercuri, în urma unui stop cardiac suferit în timpul unui schimb plasmatic. Tratamentul este utilizat pentru a elimina din sânge elementele toxice care stau la originea unei patologii, notează Agerpres.

Folosit pentru tratarea unor afecţiuni diverse, inclusiv a bolilor autoimune precum scleroza în plăci, schimbul plasmatic este din ce în ce mai des utilizat ca tratament anti-îmbătrânire. Cei doi medicii, care formează un cuplu în viaţa reală, au negat orice responsabilitate în acest deces şi au afirmat că Giorgos Mazonakis îşi pierduse cunoştinţa înainte de începerea tratamentului.

Eliberaţi după ce au fost interogaţi miercuri, ei au fost arestaţi joi după ce Poliţia elenă a descoperit aparente incoerenţe în depoziţiile lor. Contrar afirmaţiilor făcute de cei doi medici, se pare că tratamentul era deja în curs de desfăşurare atunci când cântăreţul şi-a pierdut cunoştinţa.

Ministrul grec al Sănătăţii, Adonis Georgiadis, a recunoscut că reglementările ce vizează clinicile anti-îmbătrânire din Grecia reprezintă "o zonă gri", care ar trebui să fie reevaluată. "În prezent nu există un cadru de reglementare. Acest domeniu medical evoluează rapid, depăşind legile existente", a subliniat el pentru postul de televiziune Action24 TV.

Mai mulţi oficiali eleni au subliniat că schimbul plasmatic este o procedură complexă şi uneori riscantă, care necesită prezenţa unei echipe medicale complete şi care nu ar trebui să intre în sfera de activitate a unei clinici private. "Este absolut sigur că această activitate este ilegală. Este interzis să se realizeze (un schimb plasmatic) în afara unui mediu spitalicesc", a declarat vineri ministrul Adonis Georgiadis pentru postul public de televiziune ERT.

Avocatul celor doi medici, Nikos Agapinos, a declarat pentru presa elenă că ei lucrau "într-o clinică legală, cu echipamente corect înregistrate".

Giorgos Mazonakis s-a născut în Nikaia, Pireu, în 1972 și s-a aflat în prim-planul muzicii grecești timp de peste 30 de ani. În 1992, în timp ce cânta într-un local de noapte din Patras, a fost remarcat de o casă de discuri, iar în anul următor și-a lansat primul album. În anii care au urmat, a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii grecești contemporane laïko, un stil grecesc pop-folk apărut în anii '50 și '60.

Mazonakis avea o bază importantă de fani în Cipru și în comunitățile diasporei grecești. În ultimii ani, a fost și jurat în emisiunea „Vocea Greciei". Popularitatea sa s-a extins și dincolo de publicul vorbitor de limba greacă, în special în Balcani. A cântat la Sofia încă din 2012 și a revenit pentru un concert în 2023, iar în decembrie 2024 a susținut un concert la Tirana. El ar fi trebuit să susţină un concert la Atena pe 30 septembrie.