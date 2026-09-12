Momente de groază în Franța! Un tren plin cu pasageri a deraiat: zeci de răniți și o tânără transportată de urgență cu elicopterul

Postat la: 12.09.2026 |

Momente de groază în Franța! Un tren plin cu pasageri a deraiat: zeci de răniți și o tânără transportată de urgență cu elicopterul

Patruzeci şi patru de persoane au fost rănite, vineri seară, în Normandia în urma deraierii unui tren regional care transporta aproape 200 de pasageri, au anunţat autorităţile într-un nou bilanţ, informează AFP.

Una dintre persoanele rănite, o tânără de 18 ani aflată în stare de urgenţă absolută, a fost transportată cu elicopterul la Rouen, a declarat presei Marie-Valérie Albert, procuror adjunct la Tribunalul Judiciar din Rouen. Ceilalţi 142 de pasageri au fost evacuaţi, a precizat ea.

A fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanţele accidentului. Testele de depistare a alcoolului şi a stupefiantelor efectuate asupra mecanicului au ieşit negative, a precizat Marie-Valérie Albert. Potrivit unei surse din cadrul poliţiei, trenul a lovit un obiect neidentificat.

Trenul TER asigura legătura Rouen-Caen şi a deraiat între Tourville şi Elbeuf-Saint-Aubin, în zona localităţii Cléon, din departamentul Seine-Maritime, a declarat ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, pe platforma X, adăugând că 140 de pompieri erau mobilizaţi la faţa locului.

Accidentul a avut loc în jurul orei 19:45, iar planul Orsec pentru numeroase victime a fost declanşat pentru a coordona operaţiunile de salvare.

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Momente de groază în Franța! Un tren plin cu pasageri a deraiat: zeci de răniți și o tânără transportată de urgență cu elicopterul

Postat la: 12.09.2026 |

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Patruzeci şi patru de persoane au fost rănite, vineri seară, în Normandia în urma deraierii unui tren regional care transporta aproape 200 de pasageri, au anunţat autorităţile într-un nou bilanţ, informează AFP.

Una dintre persoanele rănite, o tânără de 18 ani aflată în stare de urgenţă absolută, a fost transportată cu elicopterul la Rouen, a declarat presei Marie-Valérie Albert, procuror adjunct la Tribunalul Judiciar din Rouen. Ceilalţi 142 de pasageri au fost evacuaţi, a precizat ea.

A fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanţele accidentului. Testele de depistare a alcoolului şi a stupefiantelor efectuate asupra mecanicului au ieşit negative, a precizat Marie-Valérie Albert. Potrivit unei surse din cadrul poliţiei, trenul a lovit un obiect neidentificat.

Trenul TER asigura legătura Rouen-Caen şi a deraiat între Tourville şi Elbeuf-Saint-Aubin, în zona localităţii Cléon, din departamentul Seine-Maritime, a declarat ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, pe platforma X, adăugând că 140 de pompieri erau mobilizaţi la faţa locului.

Accidentul a avut loc în jurul orei 19:45, iar planul Orsec pentru numeroase victime a fost declanşat pentru a coordona operaţiunile de salvare.

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