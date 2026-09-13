Schimbare importantă pentru românii care vor să obțină un credit ipotecar sau de nevoi personale! Ce decizie a luat ANAF privind verificarea veniturilor
Postat la: 13.09.2026 |
Românii care vor să obțină un credit ipotecar sau de nevoi personale ar putea scăpa în curând de drumurile inutile și de birocrația clasică. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește o schimbare importantă: verificarea veniturilor de către bănci se va face printr-un sistem complet electronic. Astfel, acordul clientului pentru transmiterea datelor financiare va fi oferit simplu și rapid, direct pe internet.
Noua procedură este prevăzută într-un proiect de ordin lansat în dezbatere publică de ANAF pe 11 septembrie 2026. Măsura este încă la stadiul de propunere, ceea ce înseamnă că regulile actuale rămân valabile până când documentul va fi aprobat oficial și publicat în Monitorul Oficial.
Atunci când o persoană solicită un credit, banca trebuie să verifice veniturile pe care aceasta le declară și să stabilească dacă solicitantul are capacitatea financiară de a rambursa împrumutul. În acest proces pot fi utilizate informații fiscale aflate la ANAF, iar clientul trebuie să își dea acordul pentru ca banca să poată obține datele necesare verificării.
În prezent, această procedură presupune, în anumite situații, semnarea unui document prin care clientul își exprimă acordul pentru furnizarea informațiilor către bancă. Proiectul pregătit de ANAF urmărește să ducă această etapă în mediul electronic și să stabilească un cadru unitar pentru schimbul de informații dintre Fisc și entitățile private autorizate.
Cum se va schimba procesul de acordare a creditelor prin noul sistem electronic ANAF
Dacă proiectul va fi aprobat în forma propusă, clientul nu va mai trebui să se bazeze exclusiv pe proceduri realizate prin documente fizice pentru exprimarea acordului privind furnizarea informațiilor fiscale. Acordul ar urma să fie exprimat prin mecanismele informatice puse la dispoziție de ANAF, în legătură cu Spațiul Privat Virtual.
Pentru românul care merge la bancă pentru un credit, schimbarea ar trebui să fie una de procedură, nu una care să modifice condițiile în care banca acordă împrumutul. Cu alte cuvinte, nu ANAF stabilește dacă persoana este eligibilă pentru credit, ci doar pune la dispoziție, în condițiile prevăzute de lege, informațiile fiscale necesare verificării.
Ce informații fiscale vor fi verificate de bănci și cum afectează veniturile clienților
Informațiile fiscale pot fi folosite de bancă pentru a verifica datele prezentate de client în cadrul dosarului de credit. Veniturile reprezintă unul dintre elementele importante în analiza capacității de rambursare, iar confirmarea acestora prin informațiile existente la ANAF poate ajuta banca să stabilească dacă datele declarate corespund situației fiscale.
Acest lucru poate fi relevant mai ales pentru persoanele care obțin venituri din mai multe surse sau pentru cele ale căror venituri nu sunt la fel de ușor de verificat printr-un singur document furnizat de angajator, scrie adevarul.ro.
Totuși, faptul că un venit apare în evidențele ANAF nu înseamnă automat că banca îl va lua integral în calcul la stabilirea eligibilității. Fiecare bancă aplică propriile criterii de analiză, în limitele legislației, iar anumite tipuri de venituri pot fi tratate diferit în funcție de natura și regularitatea lor.
Clarificarea esențială a Fiscului: cine decide aprobat sau respins la dosarul de credit
Una dintre cele mai importante precizări pentru cei care vor să ia un împrumut este că ANAF nu va decide dacă persoana primește sau nu creditul.
Fiscul furnizează informațiile fiscale în condițiile stabilite de legislație și de procedura de acces la aceste date. Banca este cea care analizează dosarul, verifică veniturile și celelalte obligații financiare ale clientului și ia decizia finală privind acordarea creditului.
Prin urmare, noul mecanism nu trebuie confundat cu o nouă procedură de aprobare a creditelor. Este, în esență, o schimbare a modului în care banca poate obține și verifica anumite informații fiscale despre client.
Rolul Spațiului Privat Virtual (SPV) și protecția datelor personale ale solicitanților
Spațiul Privat Virtual este platforma prin care contribuabilii comunică electronic cu ANAF, iar proiectul pregătit de instituție urmărește folosirea infrastructurii informatice pentru realizarea schimbului de informații cu entitățile private care îndeplinesc condițiile legale.
Pentru contribuabil, acest lucru înseamnă că acordul pentru furnizarea informațiilor fiscale ar urma să poată fi exprimat electronic, într-un sistem administrat de ANAF, în locul unei proceduri bazate pe documente pe hârtie.
Important este însă că banca nu ar urma să primească acces liber la toate informațiile fiscale ale clientului. Furnizarea datelor se face în cadrul procedurii stabilite de ANAF, pentru scopul pentru care acestea sunt solicitate și cu respectarea condițiilor legale privind accesul la informațiile fiscale.
Ce se întâmplă în cazul neconcordanțelor din dosar și când intră în vigoare noile reguli
În cazul în care informațiile furnizate de client în dosarul de credit nu corespund cu cele existente în evidențele fiscale, banca poate solicita explicații sau documente suplimentare. O asemenea situație nu înseamnă automat că cererea de credit va fi respinsă, însă poate determina banca să facă verificări suplimentare înainte de a lua o decizie.
Pentru solicitant, este prin urmare important ca informațiile prezentate băncii să fie corecte și actualizate. Verificarea electronică a datelor fiscale poate face mai ușoară identificarea unor diferențe care, în trecut, puteau necesita documente suplimentare sau verificări manuale.
Pentru cei care se pregătesc să ceară un credit, principala noutate este că procesul de verificare a veniturilor ar putea deveni mai digitalizat. În loc ca anumite etape să fie realizate prin documente fizice, acestea ar urma să fie integrate într-un circuit electronic bazat pe sistemele ANAF.
În același timp, proiectul nu înseamnă că ANAF va decide cine primește credit și nici că orice informație fiscală a unui contribuabil va deveni accesibilă băncilor fără acord și fără respectarea condițiilor legale.
În acest moment, însă, noua procedură nu este încă obligatorie. ANAF a publicat un proiect de ordin aflat în transparență decizională, iar acesta trebuie să parcurgă etapele necesare până la aprobarea și publicarea formei finale.
Pentru cei care urmează să solicite un credit în perioada imediat următoare, procedura aplicabilă rămâne cea comunicată de banca la care depun cererea. Dacă proiectul va fi aprobat, verificarea informațiilor fiscale prin noul mecanism ar urma să devină o etapă mai rapidă și mai standardizată a procesului de analiză a creditelor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum poate poliția să citească mesaje fără să „spargă" WhatsApp, Signal sau Telegram? Avertismentul unui expert
Criptarea end-to-end folosita de aplicații precum WhatsApp, Signal sau Telegram nu garanteaza ca mesajele raman inaccesi ...
-
Secretul ascuns în ziua ta de naștere. Calculul simplu care îți arată datoria karmică
În numerologie și in credințele spirituale despre karma, ziua in care te-ai nascut poarta o insemnatate mult mai p ...
-
Fenomenul care îi uimește pe sociologi: Motivul real pentru care tinerii români sunt nostalgici după Nicolae Ceaușescu
Chiar daca nu au trait pe propria piele restricțiile și lipsurile din anii '80, unii tineri privesc spre perioada comuni ...
-
Cine este femeia cu care generalul Dorin Ioniță ar fi avut o relație. Ce s-a întâmplat în orele de dinaintea morții sale
Generalul-locotenent in rezerva Dorin Ionița, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General ...
-
Șarpe anaconda de doi metri descoperit pe malul Dunării. Autoritățile încearcă să afle de unde a apărut reptila
O femeie in varsta de 66 de ani a avut parte de o surpriza neașteptata in timp ce se plimba pe malul Dunarii, in apropie ...
-
Dezvoltatorii ruși au folosit AI pentru a construi software dedicat dronelor kamikaze, susține Anthropic
O mica echipa de dezvoltatori, probabil independenți, din Rusia a folosit chatbot-ul AI Claude pentru a dezvolta softwar ...
-
De ce este atât de greu să slăbești. Celulele imunitare ar putea păstra „memoria” obezității
Obezitatea ar putea lasa urme persistente in celulele imunitare din țesutul adipos. Aceste modificari au ingreunat pierd ...
-
Doi medici au fost arestaţi după decesul superstarului Giorgios Mazonakis într-o clinică anti-îmbătrânire
Doi medici au fost arestati in Grecia dupa decesul Giorgios Mazonakis in timpul unei proceduri de schimb plasmatic. Inci ...
-
Momente de groază în Franța! Un tren plin cu pasageri a deraiat: zeci de răniți și o tânără transportată de urgență cu elicopterul
Patruzeci si patru de persoane au fost ranite, vineri seara, in Normandia in urma deraierii unui tren regional care tran ...
-
De la asasinat economic la genocid: Efectele tăierilor lui Bolojan - românii mor în spitale! Situaţie gravă la Institutul de Neurologie
Alexandru Dimancea, medic specialist neurolog cu competenta in neuroradiologie interventionala la Institutul National de ...
-
iPhone 18, bateria și cipul care pot opri schimbarea anuală
Telefonul pe care il schimbi dupa doi ani nu devine inutil peste noapte. De obicei, bateria incepe sa cedeze prima, came ...
-
Mihai Căldăraru - „Omul Faptelor Bune" lansează Campania Umanitară „Salvăm mâncare. Hrănim oameni."
Într-o perioada in care inflația, șomajul și dificultațile legate de locuire apasa tot mai greu asupra familiilor ...
-
Cine au fost „diavolii texani", unii dintre cei mai de temut și respectați justițiari din lume
Rangerii Texani au fost și raman una dintre cele mai faimoase și respectate forțe de aplicare a legii din lume, recunosc ...
-
General al Armatei Române, găsit împușcat în cap, în județul Prahova. Poliția, sesizată de cumnatul bărbatului
Generalul Dorin Ionița a fost gasit, vineri, 11 septembrie, impușcat in cap intr-un imobil pe care-l deține in localitat ...
-
Vezi ce fel de toamnă o să avem după El Nino și La Nina: Meteorologii au emis prognoza pe termen lung - nici pre rău, dar nici bine!
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. În prima parte a ...
-
De ce românii nu simt însă ieftinirile după ce inflația s-a prăbușit de la 10,85% la 6,2% în trei luni
Institutul National de Statistica a publicat in aceasta dimineata datele pentru august: rata anuala a inflatiei a cobora ...
-
Până în 2100, aproape 50% din teritoriul Pământului va fi arid. Care sunt zonele cele mai expuse?
Pe masura ce planeta se incalzește, unele dintre cele mai uscate regiuni ale lumii sunt așteptate sa devina și mai aride ...
-
Avertismentul Anthropic: Hackerii s-au boierit - lasă AI-ul să lucreze în locul lor
Anthropic a anunțat pe 10 septembrie ca a identificat și intrerupt mai multe utilizari despre care susține ca au fost ra ...
-
Planeta Mercur se micșorează mai mult decât se credea. Ce se întâmplă cu cea mai mică planetă din Sistemul Solar
Oamenii de știința de la Institutul de Cercetari Spațiale al Centrului Aerospațial German au raportat joi ca micșorarea ...
-
Puțin noroi, câștig pentru sănătate: Secretul unei imunități de fier ar putea fi sub tălpile noastre. Ce rol au microbii din sol
Un pic de pamant pe maini ar putea fi mai benefic decat pare. Cercetarile recente arata ca atingerea solului, a plantelo ...
-
Europa se confruntă cu diferențe majore între țări la rata sinuciderilor: Poziția surprinzătoare a României
În 2023, Romania a avut o rata standardizata de 8,3 decese prin sinucidere la 100.000 de locuitori, sub media Uniu ...
-
Risc redus de Parkinson la fumători: Un gaz toxic din fumul de țigară ar putea explica misterul
Fumatul este asociat cu numeroase riscuri grave pentru sanatate, insa exista o excepție surprinzatoare care ii nedumereș ...
-
Cercetătorii din interiorul laboratoarelor de AI sunt terifiați de ceea au creat: Au ajuns să le ceară șefilor să se oprească de urgență
Tot mai multi cercetatori de la OpenAI si Anthropic cer public incetinirea dezvoltarii inteligentei artificiale, avertiz ...
-
Rebelii Houthi au capturat un oraș-port strategic și se apropie de poarta care leagă Europa de Asia
Rebelii huthi din Yemen au capturat orasul-port strategic Mokha, situat la Marea Rosie, de la fortele proguvernamentale ...
-
Israelul a produs un cutremur major in Liban cu 1.100 de tone de explozibil: Au distrus un complex subteran al Hezbollah. S-a simțit ca un seism de peste 4 grade pe scara Richter
Armata israeliana a anunțat joi ca a distrus, cu ajutorul a aproximativ 1.100 de tone de explozibili, un complex subtera ...
-
Consiliul Europei cere verificare umană pentru conținutul creat cu AI
Materialele jurnalistice generate sau modificate semnificativ cu ajutorul inteligenței artificiale ar trebui verificate ...
-
Ce au pățit trei turiști care au urmat recomandările AI pentru a planifica excursia pe un munte de peste 4.300 de metri
Trei tineri au ajuns sa fie salvați de pe muntele Monte Shasta, dupa ce au folosit Gemini pentru a-și planifica ascensiu ...
-
Cinci metode prin care AI poate distruge omenirea în mai puțin de cinci ani. Ce urmează devine din ce în ce mai dificil de prezis pentru oameni, spun creatorii acesteia
S-ar putea sa mai fie doar cațiva ani pana cand inteligența artificiala scapata de sub control va distruge omenirea - ce ...
-
Veterani SAS și US Navy SEAL, acuzați că antrenează militari ruși în tabere secrete din Europa
Trupele britanice SAS și US Navy SEAL sunt acuzate ca ar antrena cetațeni și militari ruși in tabere secrete din Europa, ...
-
Homo sapiens nu e punctul culminant al evoluției, ci doar o etapă interimară
Biologia are un plafon fix, metabolic, caloric, de procesare. Ai nevoie de somn, de hrana, de o temperatura bine delimit ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu