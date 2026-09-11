Rebelii Houthi au capturat un oraș-port strategic și se apropie de poarta care leagă Europa de Asia
Postat la: 11.09.2026 |
Rebelii huthi din Yemen au capturat oraşul-port strategic Mokha, situat la Marea Roşie, de la forţele proguvernamentale susţinute de Arabia Saudită, relatează BBC.
Rebelii Houthi se apropie de poarta care leagă Asia de Europa
Capturarea portului Mokha aduce gruparea susţinută de Iran la doar 75 km de strâmtoarea Bab al-Mandab, poarta sudică a unei rute comerciale care leagă Asia de Europa.
Rebelii huthi au declarat că nu reprezintă o ameninţare pentru transportul maritim internaţional, dar şi-au reiterat ameninţarea de a viza navele Arabiei Saudite, care s-a bazat pe Marea Roşie pentru exporturile de petrol după ce războiul SUA şi Israelului a dus, practic, la închiderea strâmtorii Ormuz din Golf.
Escaladarea conflictului dintre huthi, guvernul Yemenului şi Arabia Saudită a contribuit la o creştere puternică a preţurilor petrolului.
Sute de persoane ar fi fost ucise şi mii au fost strămutate după ce rebelii au lansat, în urmă cu o săptămână, o ofensivă în sud-vestul ţării.
O coaliţie condusă de Arabia Saudită a efectuat, de asemenea, atacuri aeriene asupra zonelor controlate de huthi în vestul Yemenului, în sprijinul forţelor proguvernamentale, iar rebelii huthi au lansat rachete şi drone asupra unor oraşe şi instalaţii petroliere din sudul Arabiei Saudite.
Locuitori din Mokha au declarat că luptătorii huthi au intrat în oraş după confruntări violente cu forţele proguvernamentale, miercuri noaptea, determinând numeroase familii să-şi părăsească locuinţele.
„Preluarea controlului s-a produs fără niciun avertisment. Panica s-a răspândit în întreaga zonă, obligând oamenii să fugă, în scene dramatice, în timp ce răniţi zăceau pe străzi şi nu era nimeni care să-i ajute", a declarat un bărbat pentru programul Middle East Lifeline al BBC Arabic.
Un alt bărbat a declarat că luptătorii huthi patrulau joi pe străzile din Mokha, în timp ce instituţiile guvernamentale şi magazinele erau închise.
„În acest moment, nu ştim ce va face Ansar Allah", a adăugat el, folosind denumirea oficială a grupării. „Toată lumea se teme pentru propria siguranţă."
Numeroase familii strămutate se îndreaptă spre est, către oraşul Aden, unde îşi au sediul Consiliul Prezidenţial de Conducere al Yemenului, recunoscut la nivel internaţional, şi guvernul.
„Am fugit împreună cu copiii noştri şi am continuat să alergăm. Nu avem aşternuturi, nu avem casă, nu avem nimic cu noi. Totul a fost distrus într-o oră. Nici măcar nu ne-au dat o şansă şi nu ne-au avertizat în prealabil", a declarat o femeie pentru BBC Arabic.
„Suntem femei fără niciun mijloc de a ne apăra şi avem cu noi copii nevinovaţi", a mai spus ea.
Rebelii huthi nu au confirmat imediat capturarea oraşului Mokha
Consiliul Politic Suprem al grupării a afirmat însă, într-un comunicat publicat joi, că luptele „au încetat în districtele de pe coasta de vest după alungarea mobilizărilor inamicului saudit", potrivit televiziunii Al Masirah, controlată de houthi.
Tarek Salah, liderul Forţelor Naţionale de Rezistenţă proguvernamentale, a declarat, de asemenea, că şi-a mutat centrul de comandă de pe coasta de vest într-o „locaţie sigură".
El a adăugat că forţele sale au plătit „un preţ greu în ultimele zile în faţa unei ofensive huthi care a fost planificată şi susţinută de Iran".
O sursă militară yemenită a declarat pentru agenţia de presă AFP că luptătorii huthi au capturat şi insula Zuqar din Marea Roşie, situată la aproximativ 80 km nord-vest de Mokha, după ce au lansat un baraj de rachete şi un atac terestru cu ajutorul unor ambarcaţiuni.
Între timp, şeful Consiliului Prezidenţial de Conducere, Rashad al-Alimi, a cerut statelor arabe şi altor ţări să contribuie la protejarea coastelor Yemenului şi la restabilirea controlului statului.
Consiliul Politic Suprem al rebelilor şi-a afirmat „dreptul de a apăra suveranitatea [Yemenului] şi apele sale teritoriale, asigurând în acelaşi timp comunitatea internaţională că navigaţia în Marea Roşie rămâne sigură".
Cu toate acestea, Centrul de coordonare a operaţiunilor umanitare, controlat de huthi, a subliniat că embargoul asupra navelor saudite rămâne în vigoare.
Purtătorul de cuvânt militar al rebelilor, Yahya Sarea, a declarat că avioanele de război saudite au efectuat 64 de atacuri în provinciile vestice Taiz, Hudaydah, Marib şi Jawf în precedentele 24 de ore.
Armata saudită nu a făcut imediat niciun comentariu.
Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al coaliţiei de state arabe conduse de Arabia Saudită care luptă în Yemen a declarat miercuri seara că aceasta va răspunde unei serii de atacuri cu rachete şi drone lansate de houthi asupra oraşelor Khamis Mushait, Abha şi Jazan din sud-vestul Arabiei Saudite.
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