iPhone 18, bateria și cipul care pot opri schimbarea anuală
Postat la: 12.09.2026 |
Telefonul pe care îl schimbi după doi ani nu devine inutil peste noapte. De obicei, bateria începe să cedeze prima, camera nu mai pare la fel de sigură în lumină slabă, iar aplicațiile noi cer tot mai multă putere.
Multe materiale se opresc la culori, design și denumiri de procesoare. Mai rar este analizat motivul pentru care un model ar putea rămâne plăcut de folosit peste câțiva ani: combinația dintre autonomie, consum redus și o cameră care nu depinde doar de procesarea software.
În cazul iPhone 18, zvonurile indică exact această combinație. Totuși, cele mai interesante informații se referă la versiunile Pro și Pro Max, nu neapărat la modelul de bază.
Bateria poate muta problema de la o zi la alta
Autonomia este partea pe care o simți în fiecare zi, nu doar în fișa tehnică. Un procesor foarte rapid contează mai puțin dacă telefonul ajunge la priză înainte de terminarea programului.
Producătorul nu publică de obicei capacitatea bateriei în mAh în prezentările sale. De aceea, cifra singură nu spune cât va ține telefonul. Contează ecranul, semnalul mobil, temperatura, aplicațiile folosite și felul în care este reglat sistemul de operare.
În utilizarea de zi cu zi, o baterie mai mare ar putea fi simțită aici:
- pleci dimineața cu telefonul încărcat și folosești hărți, cameră și date mobile până seara;
- filmezi la un eveniment fără să cauți o baterie externă după câteva ore;
- păstrezi un procent de rezervă pentru situații neprevăzute;
- reduci numărul încărcărilor complete, lucru care poate conta după o perioadă lungă de folosire.
De exemplu: pleci la șapte și jumătate spre un oraș pe care nu îl cunoști, folosești navigația timp de două ore, faci fotografii, răspunzi la mesaje și urmărești câteva clipuri în tren. Dacă ajungi acasă la zece seara cu suficientă baterie pentru alarmă și pentru o eventuală urgență, telefonul devine mai ușor de păstrat. Nu pare spectaculos într-o reclamă. În viața reală, însă, tocmai această rezervă poate schimba momentul în care începi să cauți înlocuitor.
Într-o discuție de pe r/apple, estimarea era formulată direct: „Cu bateria mai mare și cipul A20 Pro, telefonul ar putea trece de 40 de ore." ([r/apple], 2026)
Camera cu diafragmă variabilă ar îmbătrâni mai lent
O rezoluție mai mare sună bine pe cutie, dar nu schimbă fiecare fotografie. Diafragma variabilă ar putea schimba felul în care camera se comportă în lumină dificilă.
iPhone 18 Pro vine cu o cameră principală de 48 MP cu diafragmă variabilă. Pe scurt, deschiderea obiectivului s-ar putea modifica în funcție de lumină și de efectul dorit asupra imaginii. O deschidere mai mare ar putea ajuta în încăperi întunecate și ar putea separa mai clar subiectul de fundal. O deschidere mai mică ar putea păstra mai mult din scenă în zona clară, lucru util la fotografii de grup sau peisaje urbane.
Pentru filmare, controlul asupra luminii ar putea conta mai mult decât o simplă creștere a numărului de megapixeli. Când treci dintr-o zonă umbrită într-o stradă foarte luminoasă, camera ar putea regla trecerea mai natural. Nu înseamnă că fiecare clip va arăta ca o producție cinematografică. Înseamnă doar că noul iPhone 18 Pro Max, pe care îl găsești deja pe Altex.ro, ar putea avea mai mult control înainte să intervină procesarea automată.
Această funcție ar fi utilă mai ales în situații obișnuite:
- fotografiezi o persoană lângă o fereastră, cu lumină puternică în spate;
- filmezi copii sau animale, iar scena se schimbă rapid;
- faci portrete în interior, unde telefonul trebuie să aleagă între zgomot și expunere;
- fotografiezi seara fără să obții un fundal complet neclar sau o imagine prea artificială.
Comunitatea nu privește însă diafragma variabilă ca pe o garanție. Într-o discuție de pe r/apple, ideea a fost rezumată astfel: „O diafragmă variabilă sună grozav, dar nu înseamnă automat fotografii mai luminoase." ([r/apple], 2026) Observația este corectă. Senzorul, lentilele, stabilizarea și software-ul rămân la fel de importante.
Pe termen lung, o cameră cu mai mult control poate îmbătrâni mai bine decât una care se bazează mereu pe aceeași procesare automată. Nu întotdeauna vei folosi setarea manuală. Uneori, nici nu vei observa că există. Când lumina se complică, însă, detaliul acesta poate salva fotografia.
Cipul și software-ul contează după ce dispare noutatea
Un telefon rămâne relevant după câțiva ani prin felul în care gestionează aplicațiile noi, nu prin animația de la lansare. Aici apare rolul cipului A20 Pro.
Un procesor cu rezervă de putere poate ajuta în mai multe feluri. Aplicațiile de editare foto rămân rapide mai mult timp, jocurile nu cer imediat compromisuri, iar funcțiile bazate pe inteligență artificială pot rula mai mult direct pe telefon. Consumul redus este partea care poate conta cel mai mult. Puterea brută este plăcută la început. Eficiența se simte după sute de zile.
Câteva lucruri ar putea conta mai mult decât un scor de performanță:
- aplicațiile să pornească rapid și după mai multe actualizări;
- telefonul să nu se încălzească excesiv la filmare sau navigație;
- funcțiile de editare să ruleze fără întârzieri supărătoare;
- sistemul să păstreze suficientă energie pentru rețelele mobile și ecran;
- spațiul de stocare ales să fie potrivit pentru fotografii și clipuri pe termen lung.
Actualizările software vor conta la fel de mult ca procesorul. Dacă modelul primește funcții noi pentru mai mult timp, cipul A20 Pro ar putea avea suficientă rezervă pentru ele. Totuși, nimeni nu poate garanta astăzi exact câți ani va rămâne actualizat iPhone 18. Aici zvonurile nu sunt suficiente.
Ultimul telefon nu înseamnă neapărat cel mai scump model
Alegerea depinde de felul în care folosești telefonul, nu de numele modelului. Pentru cineva care face fotografii în fiecare zi și petrece multe ore fără priză, Pro Max ar putea fi varianta cu cea mai lungă perioadă de utilizare. Pentru cineva care preferă un dispozitiv mai ușor și folosește camera doar ocazional, un model mai compact poate fi suficient.
Uită-te la câteva întrebări simple înainte să plătești mai mult:
- bateria telefonului actual te obligă să îl încarci în timpul zilei;
- folosești camera în lumină slabă sau filmezi suficient de des pentru a motiva diafragma variabilă;
- telefonul actual primește încă actualizări și se mișcă fără întârzieri;
- greutatea și dimensiunea modelului Pro Max sunt acceptabile;
- intenționezi să păstrezi telefonul câțiva ani, nu să îl schimbi la următoarea lansare.
Ideea de „ultimul telefon de care ai nevoie" funcționează doar dacă alegi configurația potrivită și chiar îl păstrezi. Dacă iei modelul cel mai scump, dar nu folosești camera sau autonomia suplimentară, câștigul rămâne pe hârtie. Iar dacă telefonul este prea greu, îl vei schimba poate mai repede decât ai planificat.
Partea interesantă la iPhone 18 nu este că ar avea mai multe funcții. Aproape orice telefon nou are. Miza este ca bateria, procesorul și camera să fie suficient de bine echilibrate încât să nu simți presiunea unei înlocuiri rapide.
Un telefon devine „ultimul" nu când nu mai apare nimic nou, ci când noutățile următoare nu mai rezolvă o problemă pe care o ai. Pentru mulți utilizatori, iPhone 18 ar putea ajunge exact în acel punct.
Surse și experiențe din comunitate:
- Reddit, r/apple, „Camera cu diafragmă variabilă pentru iPhone 18 Pro", https://www.reddit.com/r/apple/comments/1v3cfaj/the_iphone_18_pros_rumored_camera_upgrade/, 2026;
- Reddit, r/iphone, „Discuție despre durata de folosire a modelelor Pro", https://www.reddit.com/r/iphone/comments/1uyujex/diagnostics_log_confirms_iphone_18_pro_max_camera/, 2026.
Sursa foto: Pexels.com
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mihai Căldăraru - „Omul Faptelor Bune" lansează Campania Umanitară „Salvăm mâncare. Hrănim oameni."
Într-o perioada in care inflația, șomajul și dificultațile legate de locuire apasa tot mai greu asupra familiilor ...
-
Cine au fost „diavolii texani", unii dintre cei mai de temut și respectați justițiari din lume
Rangerii Texani au fost și raman una dintre cele mai faimoase și respectate forțe de aplicare a legii din lume, recunosc ...
-
General al Armatei Române, găsit împușcat în cap, în județul Prahova. Poliția, sesizată de cumnatul bărbatului
Generalul Dorin Ionița a fost gasit, vineri, 11 septembrie, impușcat in cap intr-un imobil pe care-l deține in localitat ...
-
Vezi ce fel de toamnă o să avem după El Nino și La Nina: Meteorologii au emis prognoza pe termen lung - nici pre rău, dar nici bine!
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. În prima parte a ...
-
De ce românii nu simt însă ieftinirile după ce inflația s-a prăbușit de la 10,85% la 6,2% în trei luni
Institutul National de Statistica a publicat in aceasta dimineata datele pentru august: rata anuala a inflatiei a cobora ...
-
Până în 2100, aproape 50% din teritoriul Pământului va fi arid. Care sunt zonele cele mai expuse?
Pe masura ce planeta se incalzește, unele dintre cele mai uscate regiuni ale lumii sunt așteptate sa devina și mai aride ...
-
Avertismentul Anthropic: Hackerii s-au boierit - lasă AI-ul să lucreze în locul lor
Anthropic a anunțat pe 10 septembrie ca a identificat și intrerupt mai multe utilizari despre care susține ca au fost ra ...
-
Planeta Mercur se micșorează mai mult decât se credea. Ce se întâmplă cu cea mai mică planetă din Sistemul Solar
Oamenii de știința de la Institutul de Cercetari Spațiale al Centrului Aerospațial German au raportat joi ca micșorarea ...
-
Puțin noroi, câștig pentru sănătate: Secretul unei imunități de fier ar putea fi sub tălpile noastre. Ce rol au microbii din sol
Un pic de pamant pe maini ar putea fi mai benefic decat pare. Cercetarile recente arata ca atingerea solului, a plantelo ...
-
Europa se confruntă cu diferențe majore între țări la rata sinuciderilor: Poziția surprinzătoare a României
În 2023, Romania a avut o rata standardizata de 8,3 decese prin sinucidere la 100.000 de locuitori, sub media Uniu ...
-
Risc redus de Parkinson la fumători: Un gaz toxic din fumul de țigară ar putea explica misterul
Fumatul este asociat cu numeroase riscuri grave pentru sanatate, insa exista o excepție surprinzatoare care ii nedumereș ...
-
Cercetătorii din interiorul laboratoarelor de AI sunt terifiați de ceea au creat: Au ajuns să le ceară șefilor să se oprească de urgență
Tot mai multi cercetatori de la OpenAI si Anthropic cer public incetinirea dezvoltarii inteligentei artificiale, avertiz ...
-
Rebelii Houthi au capturat un oraș-port strategic și se apropie de poarta care leagă Europa de Asia
Rebelii huthi din Yemen au capturat orasul-port strategic Mokha, situat la Marea Rosie, de la fortele proguvernamentale ...
-
Israelul a produs un cutremur major in Liban cu 1.100 de tone de explozibil: Au distrus un complex subteran al Hezbollah. S-a simțit ca un seism de peste 4 grade pe scara Richter
Armata israeliana a anunțat joi ca a distrus, cu ajutorul a aproximativ 1.100 de tone de explozibili, un complex subtera ...
-
Consiliul Europei cere verificare umană pentru conținutul creat cu AI
Materialele jurnalistice generate sau modificate semnificativ cu ajutorul inteligenței artificiale ar trebui verificate ...
-
Ce au pățit trei turiști care au urmat recomandările AI pentru a planifica excursia pe un munte de peste 4.300 de metri
Trei tineri au ajuns sa fie salvați de pe muntele Monte Shasta, dupa ce au folosit Gemini pentru a-și planifica ascensiu ...
-
Cinci metode prin care AI poate distruge omenirea în mai puțin de cinci ani. Ce urmează devine din ce în ce mai dificil de prezis pentru oameni, spun creatorii acesteia
S-ar putea sa mai fie doar cațiva ani pana cand inteligența artificiala scapata de sub control va distruge omenirea - ce ...
-
Veterani SAS și US Navy SEAL, acuzați că antrenează militari ruși în tabere secrete din Europa
Trupele britanice SAS și US Navy SEAL sunt acuzate ca ar antrena cetațeni și militari ruși in tabere secrete din Europa, ...
-
Homo sapiens nu e punctul culminant al evoluției, ci doar o etapă interimară
Biologia are un plafon fix, metabolic, caloric, de procesare. Ai nevoie de somn, de hrana, de o temperatura bine delimit ...
-
Moment istoric în lumea medicală: O femeie a născut un copil dintr-un embrion congelat timp de 22 de ani. Povestea tragică din spatele procedurii
O femeie din Grecia in varsta de 54 de ani a nascut un copil conceput dintr-un embrion congelat timp de 22 de ani. Naște ...
-
Noi cetățeni români au depus jurământul la București. Ceremonie organizată de Autoritatea Națională pentru Cetățenie
Evenimentul a fost gazduit de Camera de Comerț și Industrie din București și a fost organizat in contextul celebrarii Zi ...
-
Japonia folosește lupi-roboți în lupta împotriva urșilor: 13 morți și 200 de răniți în 2025. Peste 14.600 de animale au fost capturate și eutanasiate într-un an
În Japonia, conviețuirea cu urșii a provocat anul trecut nu mai puțin de 13 morți și 200 de raniți. Pentru a atenu ...
-
Descoperirea care poate schimba energia viitorului: O baterie inspirată de Edison se încarcă în câteva secunde
Bateria lui Edison revine in forța. Cercetatorii au creat o versiune care se incarca in cateva secunde și rezista la pes ...
-
Breșă de securitate fără precedent: Agenții AI au învățat cum să comunice în secret și încalcă autorizațiile oferite de oameni
Agenti AI dezvoltati de OpenAI ar fi folosit cel putin alte 10 site-uri pentru a comunica intre ei fara autorizatie, dup ...
-
Ce este adevarat din "lipirea oaselor" cu adeziv din stridii promovata de chinezi. Dr George Dinache: "Trebuie să privim cu multă rezervă astfel de anunțuri senzaționaliste"
Chinezii promit revoluție și in medicina moderna daca in cea tradiționala sunt deja cunoscuți in intreaga lume. În ...
-
Marele mister de la Nicula: Icoana Maicii Domnului, una dintre cele mai venerate din România, originală sau nu? Concluzia specialiștilor răstoarnă o dispută veche de decenii
Una dintre cele mai vechi și aprinse dispute din jurul Manastirii Nicula primește o concluzie surprinzatoare. Icoana fac ...
-
Efectul direct al scumpirii petrolului asupra prețurilor din România: Cu cât se vor scumpi, de fapt, motorina și benzina, după ce petrolul a trecut de 100 de dolari
Prețul petrolului Brent a trecut din nou de pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul escaladarii conflictului dintre ...
-
Cercetătorii au demisionat de la Anthropic și provoacă o undă de șoc: Specia umană dispare până în 2030! Reacții virulente la cel mai înalt nivel din Senatul SUA
La doar o zi dupa ce trei cercetatori de la Anthropic au avertizat ca inteligenta artificiala ar putea duce la dispariti ...
-
Prețul gazelor a explodat și atinge cote istorice în România: Facturile românilor vor crește puternic
Pretul gazelor a sarit la inceputul acestei luni de 360 lei/MWh, cel mai mare nivel inregistrat in istorie in aceasta pe ...
-
Război pentru o bucată de pământ. Doi frați au fost rupți în bătaie cu ranga: „Ca să scap din mâinile lor, m-am prefăcut mort"
Un conflict izbucnit de la un teren agricol s-a transformat intr-o agresiune violenta in comuna Plugari, județul Iași. D ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu