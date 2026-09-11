Mihai Căldăraru - „Omul Faptelor Bune" lansează Campania Umanitară „Salvăm mâncare. Hrănim oameni."

Într-o perioadă în care inflația, șomajul și dificultățile legate de locuire apasă tot mai greu asupra familiilor vulnerabile, Mihai Căldăraru - „Omul Faptelor Bune" lansează o nouă inițiativă umanitară: „Salvăm mâncare. Hrănim oameni."

Campania are un obiectiv simplu, dar profund: alimentele care încă pot fi consumate să nu ajungă la gunoi, ci pe masa oamenilor care au nevoie de o masă caldă.

În prezent, acțiunile campaniei urmăresc sprijinirea a 57 de persoane vulnerabile din București și împrejurimi, prin recuperarea și valorificarea responsabilă a alimentelor care altfel ar putea fi risipite.

„Nu risipa. Salvează o masă!"

Morcovii care și-au pierdut din culoare, cartofii care au început să încolțească, roșiile foarte coapte, ceapa, usturoiul sau verdețurile care nu mai arată perfect nu înseamnă automat deșeuri.

Atunci când sunt sigure pentru consum și manipulate corespunzător, acestea pot deveni ingrediente pentru supe, ciorbe, sosuri, mâncăruri gătite sau alte preparate.

Risipa alimentară nu este doar despre ceea ce aruncăm. Este și despre ceea ce nu știm să valorificăm.

Prin campanie, alimentele recuperate sunt colectate și direcționate către persoane și voluntari care contribuie la transformarea lor în mâncare caldă pentru oamenii aflați în dificultate.

43 de voluntari. O singură misiune: să nu lăsăm oamenii flămânzi.

Un număr de 43 de voluntari se implică în activitățile campaniei, contribuind la colectarea și distribuirea alimentelor recuperate.

Misiunea este una simplă:

Să salvăm mâncarea.

Să reducem risipa.

Să hrănim oameni.

Să redăm demnitatea celor aflați în nevoie.

Cum poți ajuta?

Nu trebuie să faci lucruri extraordinare pentru a schimba viața unui om.

Poți dona o masă.

Poți deveni partener al campaniei.

Poți dona alimente.

Poți deveni voluntar.

Poți ajuta la transport sau distribuire.

Orice gest contează.

Pentru că nimeni nu ar trebui să adoarmă cu stomacul gol atunci când în jurul nostru există mâncare care poate fi salvată.

Mihai Căldăraru organizează acțiuni umanitare încă din 2011, implicându-se în sprijinirea persoanelor vulnerabile și promovarea solidarității în comunitate.

„Tu poate ai frigiderul plin. Altcineva poate avea frigiderul gol. Între cele două situații poate exista un singur lucru: alegerea noastră de a împărți. Prin «Salvăm mâncare. Hrănim oameni.» vrem să demonstrăm că ceea ce pentru unii pare prea puțin poate însemna enorm pentru un om care nu are ce pune pe masă."

- Mihai Căldăraru - „Omul Faptelor Bune"

Implică-te!

Dacă doriți să sprijiniți Campania Umanitară „Salvăm mâncare. Hrănim oameni.", să deveniți voluntari, parteneri sau să contribuiți cu alimente, îl puteți contacta pe:

Mihai Căldăraru - „Omul Faptelor Bune"

