Bărbat, înjunghiat de iubita lui la Timișoara. O vecină a văzut scandalul pe fereastră şi a sunat la 112

Un bărbat de 31 de ani din Timişoara a fost transportat la spital după ce a fost înjunghiat cu un cuţit de iubita lui, o tânără de 21 de ani. Întreg scandalul a fost observat, pe fereastră, de o vecină care a şi sunat la numărul de urgenţă 112 şi a alertat autorităţile.

"La data de 12 septembrie 2026, în jurul orei 22:05, poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se afla în apartamentul său, ar fi observat, într-un imobil din blocul învecinat situat pe bld Take Ionescu din Timişoara, două persoane, un bărbat şi o femeie, care se certau, iar la un moment dat, una dintre acestea ar fi lovit-o pe cealaltă cu un obiect contondent", a transmis, duminică, IPJ Timiş.

"Bărbatul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate, iar femeia la Clinica de Psihiatrie «Eduard Pamfil» din Timişoara pentru investigaţii", a precizat IPJ Timiş. Femeia le-a spus anchetatorilor că a fost ameninţată de iubitul ei şi de aceea a recurs la acest gest. Poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, fac în continuare cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.