Cine este femeia cu care generalul Dorin Ioniță ar fi avut o relație. Ce s-a întâmplat în orele de dinaintea morții sale
Postat la: 12.09.2026 |
Generalul-locotenent în rezervă Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu", a fost găsit mort, vineri dimineață, într-un imobil din comuna Păulești, județul Prahova. Înainte de moartea sa, militarul ar fi fost implicat într-un conflict cu o femeie cu care ar fi avut o relație extraconjugală.
Femeia, identificată în presa tabloidă drept Alice, are 46 de ani și ar fi activat în trecut la CSA Steaua București, în cadrul secției de scrimă, la proba de floretă.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, conflictul dintre cei doi ar fi avut loc în Voluntari, joi seară, în jurul orei 20:00. Disputa ar fi degenerat, iar femeia ar fi sunat la 112 și ar fi reclamat că a fost agresată fizic de general.
În timpul incidentului ar fi fost prezentă și soția lui Dorin Ioniță, în vârstă de 60 de ani, potrivit unor surse citate de presa care urmărește cazul. Ulterior, au apărut imagini care ar surprinde momentul în care generalul ar fi lovit-o pe femeie.
La câteva ore după conflict, în jurul orei 01:24, polițiștii au primit un nou apel. De această dată, cea care a cerut ajutorul autorităților a fost soția generalului.
Femeia le-ar fi spus polițiștilor că soțul său, care deținea legal o armă, plecase de acasă având asupra lui un pistol. Polițiștii au început verificările pentru identificarea și localizarea acestuia.
În dimineața zilei de 11 septembrie, o rudă a observat mașina generalului în Păulești și a alertat autoritățile. Polițiștii au fost sesizați prin 112 că bărbatul nu răspundea nici la telefon și nici la ușa imobilului.
Echipajele ajunse la fața locului au intrat în locuință și l-au găsit pe Dorin Ioniță decedat. Militarul prezenta o plagă prin împușcare, iar în apropierea sa a fost descoperită o armă letală de calibru 9x19 mm.
Anchetatorii iau în calcul, ca principală ipoteză, varianta sinuciderii, însă cauza exactă a morții nu a fost stabilită oficial. Polițiștii din Prahova continuă cercetările, iar necropsia medico-legală urmează să stabilească mecanismul și cauza decesului.
Dorin Ioniță a avut o carieră de mai multe decenii în Armata Română și a ocupat funcții importante de comandă. A condus Comandamentul Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu" în perioada 5 septembrie 2017 - 31 iulie 2023.
În timpul carierei, generalul a participat la misiuni internaționale și a fost observator militar în Republica Democratică Congo, în cadrul misiunii ONU MONUSCO. De asemenea, în perioada în care s-a aflat la conducerea Comandamentului Forțelor Întrunite, a coordonat activități și a vizitat militarii români aflați în misiuni externe.
În decembrie 2019, pe când avea gradul de general-maior, Dorin Ioniță a fost coordonatorul Paradei Militare Naționale organizate la București cu ocazia Zilei Naționale a României.
Printre funcțiile deținute de-a lungul carierei s-a numărat și cea de șef al Direcției Instrucție și Doctrină.
La 31 iulie 2023, Dorin Ioniță a trecut în rezervă cu gradul de general-locotenent, în urma unui decret semnat de președintele Klaus Iohannis. Pentru activitatea sa militară, a fost decorat cu distincții ale statului român, inclusiv în cadrul Ordinului „Virtutea Militară".
Ancheta privind moartea generalului continuă, iar concluziile medico-legale și cele ale polițiștilor urmează să clarifice circumstanțele exacte în care acesta a decedat.
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