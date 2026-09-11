Avertismentul Anthropic: Hackerii s-au boierit - lasă AI-ul să lucreze în locul lor

Anthropic a anunțat pe 10 septembrie că a identificat și întrerupt mai multe utilizări despre care susține că au fost rău intenționate ale modelelor sale Claude în ultimele opt luni.

Printre cazurile investigate se numără o presupusă campanie de spionaj cibernetic asociată Rusiei, precum și operațiuni atribuite unor companii chineze de inteligență artificială care ar fi încercat să extragă și să reproducă anumite capacități ale modelelor Claude.

Potrivit celui mai recent raport de Threat Intelligence al companiei, AI-ul este folosit tot mai mult în atacuri cibernetice nu doar pentru a oferi asistență hackerilor, ci pentru a coordona și executa o parte importantă a operațiunilor.

Anthropic susține că, în multe dintre cazurile analizate, oamenii nu au mai fost implicați direct în fiecare etapă a atacului, ci au avut mai degrabă rolul de supraveghetori.

Atacuri cibernetice AI cu intervenție umană redusă

Compania afirmă că majoritatea operațiunilor investigate au fost facilitate de AI prin execuție directă sau prin orchestrarea unor sarcini. Sistemele ar fi fost integrate în cadre cu mai mulți agenți AI, capabili să desfășoare activități complexe din cadrul unei operațiuni, scrie Reuters.

„Utilizarea AI a depășit simplele întrebări și răspunsuri de la un chatbot", a transmis Anthropic în raport.

Compania susține că a întrerupt ceea ce descrie drept operațiuni provenite de la șapte laboratoare din China. Printre entitățile menționate se află Alibaba, Moonshot, DeepSeek și Xiaomi.

Anthropic acuză companii chineze că au încercat să copieze Claude

Anthropic afirmă că operatorii asociați Alibaba au desfășurat ceea ce compania descrie drept cel mai amplu atac de „distilare ilicită" observat de aceasta. Scopul presupus ar fi fost extragerea capacităților modelelor Claude și folosirea rezultatelor pentru îmbunătățirea modelelor Qwen dezvoltate de Alibaba.

Potrivit Anthropic, între mai și iulie 2026 au fost observate peste 151 de milioane de schimburi atribuite Alibaba. Activitatea ar fi atins un vârf de aproape trei milioane de interacțiuni pe zi și ar fi implicat peste 3.500 de conturi pe care compania le-a catalogat drept frauduloase.

Distilarea este o tehnică prin care rezultatele generate de modele AI mari și costisitoare sunt folosite pentru antrenarea unor modele mai mici, cu scopul de a reduce costurile și resursele necesare dezvoltării acestora.

DeepSeek și Moonshot ar fi folosit conversații reale

În cazul Moonshot, compania din spatele chatbotului Kimi, și al DeepSeek, Anthropic susține că metodele ar fi fost diferite.

Cele două companii ar fi direcționat conversații reale ale utilizatorilor prin Claude și ar fi folosit răspunsurile generate de model drept date pentru antrenarea propriilor sisteme. Anthropic afirmă că unele dintre conversații ar fi putut conține informații sensibile.

Acuzațiile sunt formulate de Anthropic în raportul său și reprezintă poziția companiei cu privire la activitățile identificate.

Anthropic leagă un atac cibernetic de Rusia

Raportul descrie și o operațiune despre care Anthropic spune că prezenta caracteristici asociate grupării rusești Midnight Blizzard.

Țintele ar fi inclus instituții guvernamentale, militare și diplomatice din Ucraina. Potrivit companiei, atacatorii ar fi utilizat AI în aproape toate etapele operațiunii, inclusiv în campanii de phishing, compromiterea conexiunilor Wi-Fi din hoteluri și preluarea unor conturi WhatsApp.

Anthropic avertizează astfel că evoluția modelelor de inteligență artificială schimbă modul în care pot fi desfășurate atacurile cibernetice, prin automatizarea unor activități care anterior necesitau intervenție umană semnificativă.