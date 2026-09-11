General al Armatei Române, găsit împușcat în cap, în județul Prahova. Poliția, sesizată de cumnatul bărbatului

Generalul Dorin Ioniță a fost găsit, vineri, 11 septembrie, împușcat în cap într-un imobil pe care-l deține în localitatea Păulești din județul Prahova. Lângă cadavrul său, anchetatorii au găsit un pistol, care, din primele verificări, era deținut legal. Cumnatul bărbatului a sunat la 112, după ce nu a mai putut lua legătura cu el.

Surse judiciare au declarat, vineri, pentru News.ro, că generalul Dorin Ioniță, care are domiciliul în Voluntari, a fost găsit împușcat în cap într-un imobil pe care-l deține în localitatea Păulești din județul Prahova.

Deși ancheta este doar la început, sursele citate afirmă că nu există suspiciuni cu privire la deces, fiind, cel mai probabil, o sinucidere.

Cumnatul bărbatului a sunat la 112, după ce nu a mai putut lua legătura cu el, soția generalului fiind la București. Motivele gestului par a ține de un conflict familial.

Generalul a coordonat parada militară de la 1 Decembrie 2019.

El a fost, între 5 septembrie 2017 - 31 iulie 2023, comandant al Comandamentul Forțelor Întrunite "General Ioan Emanoil Florescu''.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Apărării cu ocazia paradei de la 1 Decembrie 2019, generalul-maior Dorin Ioniță și-a început cariera militară ca elev al Liceului Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza.

A urmat cursuri de comandă și stat major, precum și cursuri de specialitate la instituții de învățământ militar din țară și din străinătate. S-a specializat în în acțiuni militare în cadrul ONU și Securitate și cooperare europeană, urmând cursuri de perfecționare în Olanda și Germania.

A îndeplinit funcția de șef al Direcției instrucție și doctrină din Statul Major General și de Comandant al Componentei Operaționale Terestre și locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Terestre.

Generalul-maior Dorin Ioniță a îndeplinit o misiune în cadrul ONU, în Africa, în Republica Democratică Congo, ca observator militar (Misiunea MONUC) și a fost Ofițer de legătură și planificare operații în Comandamentul Operațional Interforțe, Misiunea "Iraqi Freedom" din Irak.

"Succesul paradei militare naționale s-a datorat și generalului-maior Dorin Ioniță, care a coordonat cu eficiență, profesionalism și mult tact toate aspectele ce au ținut de organizarea paradei naționale, inclusiv antrenamentele pentru defilare", transmitea Ministerul Apărării în 2 decembrie 2019.