Șarpe anaconda de doi metri descoperit pe malul Dunării. Autoritățile încearcă să afle de unde a apărut reptila

O femeie în vârstă de 66 de ani a avut parte de o surpriză neașteptată în timp ce se plimba pe malul Dunării, în apropiere de Kirchroth (districtul Straubing-Bogen). Aceasta a zărit pe malul râului un șarpe constrictor de peste doi metri lungime care stătea la soare. Femeia și-a dat seama imediat că nu era vorba despre o specie autohtonă.

„Era un șarpe mai lung decât cele pe care le avem aici", a declarat ea poliției. La fața locului au sosit polițiști și pompieri, însoțiți de un specialist în reptile care a identificat rapid animalul ca fiind o anacondă, un șarpe constrictor de talie mare, originar din America de Sud, scrie br.de.

Se pare că animalul fusese ținut în captivitate o bună perioadă de timp și nu a opus nicio rezistență în momentul capturării. Șarpele a fost capturat cu ajutorul Serviciului de Pompieri Voluntari din Kirchroth.

Deoarece polițiștii nu au avut inițial indicii cu privire la proprietar, șarpele constrictor - originar, în mod normal, din America de Sud - a fost transportat la un centru de salvare a reptilelor din München. Totuși, poliția din Straubing solicită acum proprietarului șarpelui să se prezinte.

În Bavaria, deținerea privată a unei anaconde este, în general, interzisă sau supusă unor reglementări extrem de stricte. Din punct de vedere legal, conform Articolului 37 din Legea bavareză privind ordinea publică și reglementările administrative (LStVG), anaconda este clasificată drept „animal periculos dintr-o specie sălbatică".

Legiuitorii consideră că șerpii constrictori de mari dimensiuni prezintă un pericol inerent pentru viața, sănătatea sau bunurile oamenilor, conform prevederilor legale.

Oricine deține o anacondă în Bavaria fără autorizația necesară comite o contravenție. Șarpele este confiscat imediat de autorități și, de obicei, plasat într-un centru de salvare. În plus, se poate aplica o amendă.

Anacondele pot atinge o lungime de până la nouă metri și o greutate de până la 200 de kilograme. Exemplarele mai mici se hrănesc în principal cu păsări, acestea rămânând prada predilectă a masculilor pe tot parcursul vieții.

Pe măsură ce femelele cresc și ating maturitatea sexuală, ele încep să vâneze prăzi mai mari, inclusiv mamifere precum capibarele și puii de căprioară, dar și reptile, cum ar fi caimanii. Anacondele își ucid prada prin constricție, înainte de a o înghiți întreagă.