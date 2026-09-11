Până în 2100, aproape 50% din teritoriul Pământului va fi arid. Care sunt zonele cele mai expuse?

Pe măsură ce planeta se încălzește, unele dintre cele mai uscate regiuni ale lumii sunt așteptate să devină și mai aride. Limitele zonelor aride s-ar putea extinde către regiuni care în prezent au un climat mai umed, transformând peisajele și afectând plantele care nu se pot adapta noilor condiții.

Un nou studiu publicat în revista Environmental Research Letters estimează că zonele aride ar putea ajunge să ocupe aproape 50% din suprafața terestră a Pământului până la sfârșitul secolului. Există însă și un element surprinzător. Creșterea concentrației de dioxid de carbon (CO₂) din atmosferă, unul dintre principalii factori ai schimbărilor climatice, ar putea încetini într-o anumită măsură extinderea zonelor aride, susțin cercetătorii.

Zonele aride sunt regiuni caracterizate printr-o disponibilitate redusă a apei, în care cantitatea de precipitații este mică în raport cu pierderile potențiale de apă prin evaporare și transpirația plantelor. Conceptul este bine definit în climatologie, iar cercetătorii sunt, în linii mari, de acord asupra principalelor regiuni aride ale lumii. Estimările privind suprafața lor totală diferă însă, în funcție de metodele de calcul și de datele climatice utilizate.

Autorii noului studiu spun că este importantă găsirea unei metodologii comune, deoarece extinderea condițiilor climatice aride către regiuni anterior mai umede ar putea accentua deficitul de apă, degradarea ecosistemelor și deșertificarea. „Extinderea condițiilor climatice aride în regiuni anterior mai umede poate agrava deficitul de apă, degradarea ecosistemelor și deșertificarea, reprezentând o provocare pentru dezvoltarea durabilă la nivel global", explică cercetătorii coordonați de specialiști de la Academia Chineză de Silvicultură.

Pentru studiu, cercetătorii au utilizat modele climatice actualizate pentru a determina distribuția actuală a zonelor aride și pentru a estima modul în care acestea s-ar putea extinde în următoarele decenii. Analiza s-a bazat pe un indicator cunoscut drept indicele de ariditate (AI). Acesta compară cantitatea de precipitații cu evapotranspirația potențială, adică pierderea potențială de apă prin evaporarea de la suprafața solului și transpirația vegetației. Regiunile cu un indice AI mai mic de 0,65 sunt clasificate drept zone aride.

Un factor important care poate explica diferențele dintre estimările climatice este creșterea concentrației de CO₂ din atmosferă. Atunci când nivelul de dioxid de carbon este ridicat, plantele își închid parțial stomatele - porii prin care se realizează schimburile de gaze -, ceea ce reduce cantitatea de apă pierdută prin transpirație. Acest fenomen influențează calcularea evapotranspirației potențiale și, implicit, estimările privind gradul de ariditate. Cercetătorii susțin că multe studii anterioare nu au luat suficient în calcul acest efect.

„Proiecțiile convenționale ignoră adesea efectele CO₂ asupra evapotranspirației potențiale, ceea ce poate conduce la estimări mai mari ale aridității și poate modifica zonele în care schimbările de ariditate sunt cele mai pronunțate", scriu autorii. Pentru propria analiză, echipa a utilizat un model de calcul al evapotranspirației care ține cont de concentrația de CO₂. Cercetătorii au combinat date meteorologice din perioada 1960-2023 cu proiecții climatice provenite din cea de-a șasea fază a proiectului internațional CMIP6.

Potrivit rezultatelor, în perioada de referință 1994-2023, zonele aride ocupau aproximativ 38,58% din suprafața terestră a planetei, fără a include Antarctica. Cercetătorii împart zonele aride în patru categorii. Cea mai extinsă este reprezentată de regiunile semiaride, care ocupă aproximativ 14,72% din suprafața uscatului. Zonele aride propriu-zise reprezintă aproximativ 11,24% și sunt întâlnite în special în Australia și China. Regiunile subumede uscate acoperă aproximativ 6,35% din suprafața terestră și sunt răspândite în special în China și Rusia. Zonele hiperaride, caracterizate printr-un deficit extrem de apă, reprezintă aproximativ 6,27%. Acestea se regăsesc în special în țări precum Algeria, Libia și Arabia Saudită.

Un studiu estimează că zonele aride ar putea ajunge să acopere până la 46-48% din suprafața uscatului până în 2100. Chiar și estimarea mai prudentă a noului studiu indică o schimbare considerabilă. Suprafața suplimentară care ar putea deveni aridă ar fi de aproximativ 2,37 milioane de kilometri pătrați față de perioada de referință 1994-2023.

Australia, deja considerată cel mai arid continent locuit, ar urma să înregistreze cele mai importante schimbări ale zonelor aride în acest secol, potrivit proiecțiilor. Brazilia ar urma să fie a doua țară cu cele mai pronunțate modificări, în timp ce mai multe regiuni din Africa ar putea trece, de asemenea, prin transformări extinse ale condițiilor climatice. Rezultatele studiului indică astfel o posibilă extindere semnificativă a regiunilor cu deficit de apă în următoarele decenii, cu implicații pentru agricultură, ecosisteme, resursele de apă și adaptarea comunităților la schimbările climatice.