Cum poate poliția să citească mesaje fără să „spargă" WhatsApp, Signal sau Telegram? Avertismentul unui expert

Postat la: 13.09.2026 |

Cum poate poliția să citească mesaje fără să „spargă

Criptarea end-to-end folosită de aplicații precum WhatsApp, Signal sau Telegram nu garantează că mesajele rămân inaccesibile dacă un alt dispozitiv este asociat contului. Dinu Țurcanu, prorector pentru digitalizare la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), atrage atenția asupra acestei vulnerabilități, după apariția unor documente potrivit cărora autoritățile germane au folosit funcțiile legitime de conectare a dispozitivelor pentru a monitoriza conversațiile unor persoane fără să spargă criptarea și fără să instaleze spyware pe telefoane.

Dinu Țurcanu explică, într-o postare pe LinkedIn în care face referire la un articol Cybernews, că punctul vulnerabil nu este neapărat mecanismul de criptare, ci dispozitivul de pe care mesajele pot fi accesate.

„Credeai că dacă folosești WhatsApp, Signal sau Telegram și vezi mesajul „end-to-end encrypted", conversațiile tale sunt automat în siguranță???

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Cum poate poliția să citească mesaje fără să „spargă" WhatsApp, Signal sau Telegram? Avertismentul unui expert

Postat la: 13.09.2026 |

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Criptarea end-to-end folosită de aplicații precum WhatsApp, Signal sau Telegram nu garantează că mesajele rămân inaccesibile dacă un alt dispozitiv este asociat contului. Dinu Țurcanu, prorector pentru digitalizare la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), atrage atenția asupra acestei vulnerabilități, după apariția unor documente potrivit cărora autoritățile germane au folosit funcțiile legitime de conectare a dispozitivelor pentru a monitoriza conversațiile unor persoane fără să spargă criptarea și fără să instaleze spyware pe telefoane.

Dinu Țurcanu explică, într-o postare pe LinkedIn în care face referire la un articol Cybernews, că punctul vulnerabil nu este neapărat mecanismul de criptare, ci dispozitivul de pe care mesajele pot fi accesate.

„Credeai că dacă folosești WhatsApp, Signal sau Telegram și vezi mesajul „end-to-end encrypted", conversațiile tale sunt automat în siguranță???

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albeni
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