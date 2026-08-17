Aflat în misiune pentru salvarea unui copil, un șofer de ambulanță s-a oprit să-și cumpere un pepene. Pacientul aștepta să fie dus la spital

Un echipaj medical aflat în plină misiune de transport al unui copil bolnav către spital a făcut o oprire neprevăzută pe traseu.

În loc să ajungă cât mai rapid la unitatea medicală, ambulanța s-a oprit pe marginea drumului. Șoferul a coborât pentru a-și cumpăra pepeni de la o tarabă.

Imaginile care au surprins pauza de pepene

Întreaga scenă a fost filmată cu telefonul mobil chiar de către mama pacientului, aflată în ambulanță alături de fiul ei. Vizibil revoltată de nepăsarea celor care trebuiau să-i ducă de urgență copilul la îngrijiri de specialitate, femeia a cerut explicații și a făcut imaginile publice.

DSU Bacău s-a autosesizat

Ca urmare a apariției filmării, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a reacționat și a trimis o echipă de inspecție la Serviciul de Ambulanță Județean Bacău.

Reprezentanții DSU au anunțat că vor fi verificate în detaliu toate circumstanțele evenimentului și modul în care au fost respectate procedurile operaționale.

Oficialii susțin că nu vor tolera abateri de la normele etice și că, la finalul anchetei, vor fi luate măsuri severe dacă se constată încălcarea îndatoririlor de serviciu.