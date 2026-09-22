În ce mizerie trăim în noua Uniune Sovietică cu sediul la Bruxelles!

Atât efort al Statului Paralel, al Sistemului ticăloșit, care se perpetuează de când i-a împușcat pe soții Ceaușescu în Ziua de Crăciun, al oamenilor noii Uniuni Sovietice cu sediul la Bruxelles, cu exponenții de vază Nicușor Dan, Ilie Bolojan, sau, mai nou, Siegfried Mureșan, pentru a scoate din jocul democratic un om în pantaloni roșii.

De ce atât efort? De ce atâți procurori, jandarmi, polițiști, ca să anihilezi vocea unui om în pantaloni roșii, când lungi, când scurți? Fără jandarmi în spate, ci doar în coaste...

Când, dacă nu ești prost și hoț sadea, dar puțin mai mult plecat de acasă, ori orbit de ură, îl poți combate cu pantalonii tăi, maro în tur, de exemplu, sau cu Mirabela ta, sau cu creșterea nivelului de trai al Românilor, pe omul cu pantalonii roșii... Mai ales cu ăia scurți cu care voia să fugă din țara în care tu ai fost instalat de alții s-o conduci, spre binele lor, al alților!

BREF: Noul circ cu Călin Georgescu în prim plan este un alt episod din serialul ținerii românilor sub teroare. Mesajul este: Cine crâcnește împotriva noii Uniuni Sovietice cu sediul la Bruxelles, ca CG o să pățească! Restul nici nu mai contează.

Mai am o întrebare, pentru marii procurori DIICOT: Dacă azi denunț pe unii că m-au înșelat cu un milion de euro, mâine la șase dimineața le sparg ușa, ca lui Călin Georgescu? Aș!

A, și ca să lămurim cine e marele procuror DIICOT, care după tot circul, în care a luat un popor întreg de prost, se aleasă de la un judecător de tribunal doar cu un alt control judiciar pentru omul în pantaloni roșii, care a speriat nu Sistemul românesc, ci Uniunea Sovietică cu sediul la Bruxelles...

Potrivit Iosefinei Pascal, este procurorul ăla din Caracal care stătea pe trotuar când Dincă ardea oasele fetei ăleia pe care o omorâse ... Cum o fi ajuns idiotul mare șef la DIICOT, că eu nu l-am numit? L-o fi numit Nicușor?

Roland Cătălin Pena