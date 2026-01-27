Ai cumpărat o mașină din Germania? Iată cum o aduci rapid și legal în România

Tocmai ai găsit mașina perfectă în Germania, la un preț excelent și cu dotările dorite. Felicitări! Dar următorul pas este esențial: cum o aduci în România fără complicații, legal și într-un timp rezonabil? De la alegerea firmei de transport potrivite până la actele necesare, tot procesul poate fi simplu - dacă știi ce să urmărești. Iată ce trebuie să iei în calcul înainte să pui mașina pe drumul spre casă.

1. De ce nu e o idee bună să o conduci personal

Mulți români care cumpără o mașină din Germania se gândesc să o aducă pe roți, mai ales dacă aceasta este deja funcțională. Însă, fără numere de tranzit valabile și asigurare, această opțiune devine riscantă și ilegală.

În plus, drumul lung poate deveni obositor, costisitor și chiar periculos, mai ales dacă nu cunoști traseul sau dacă vremea este nefavorabilă. De aceea, cea mai sigură și comodă variantă rămâne transportul auto pe platformă.

2. Cum alegi firma potrivită

Când cauți o firmă specializată, nu te uita doar la preț. Este important să alegi un transportator autorizat, care oferă contract, factură și asigurare pentru marfă. Astfel, dacă apar probleme pe traseu, ești protejat.

Verifică dacă firma îți oferă:

Ridicare de la adresa vânzătorului

Urmărire GPS a transportului

Livrare directă la destinația din România

Posibilitatea de a transporta și acte sau alte obiecte în mașină

De asemenea, întreabă care este timpul estimat de livrare și ce tip de platformă se folosește: deschisă sau acoperită.

3. Actele necesare pentru transport

Pentru a aduce o mașină din Germania, ai nevoie de:

Factura de achiziție sau contractul de vânzare-cumpărare

Actele originale ale vehiculului (brief mare și mic)

Cartea de identitate a cumpărătorului (sau procură, dacă altcineva se ocupă de transport)

Dovada de plată a mașinii

În unele cazuri, numere provizorii sau documente de export

Verifică toate aceste aspecte înainte de a solicita un transport de mașini din Germania, ca să eviți întârzierile.

4. Cât durează și cât costă?

Durata transportului depinde de zona din care este preluată mașina, dar în general livrarea durează între 2 și 7 zile lucrătoare. În ceea ce privește prețul, acesta variază în funcție de:

distanța dintre punctul de ridicare și cel de livrare

tipul de platformă folosită

dacă mașina este funcțională sau nu

numărul de mașini transportate simultan (transport individual vs grupat)

De obicei, transportul grupat este mai avantajos financiar, dar poate dura puțin mai mult.

5. La ce să fii atent când primești mașina

La livrare, verifică atent starea autovehiculului. Compară kilometrajul, semnele de uzură și eventualele zgârieturi cu cele din pozele sau descrierea primită de la vânzător. Dacă observi nereguli, notează-le în procesul-verbal de predare.

Importul unei mașini din Germania nu trebuie să fie un proces complicat sau stresant. Cu o firmă serioasă de transport auto pe platformă, documentele în regulă și puțină atenție la detalii, totul poate decurge rapid și fără surprize. Așa că, în loc să pierzi timp cu drumuri lungi și riscante, alege varianta profesionistă - iar mașina ta va ajunge acasă în siguranță, exact cum ai visat.