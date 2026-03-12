A apărut și Ideologul lui Xi: Zheng Yongnian l-a îndemnat pe liderul Chinei să se implice în război ca să nu ajungem "într-o nouă eră a dezordinii"!

Ideologul Zheng Yongnian (64 de ani), cel mai important consilier chinez al puterii de la Beijing și autor al biografiilor oficiale ale președintelui Xi Jinping, propune Chinei să abandoneze politica sa statală de neintervenționism și să se implice în războiul din Iran, pentru a-și proteja interesele.

„Într-o nouă eră a dezordinii, este timpul ca China să regândească neintervenția?", este titlul unui articol publicat joi de South China Morning Post (SCMP), importantă publicație din Hong Kong care s-a apropiat mult în ultimul timp de politicile lui Xi Jinping. Potrivit ideologului, decan al Școlii de Politici Publice de la Universitatea Chineză din Hong Kong, lumea se află într-o „fază de junglă", iar Beijingul ar trebui să lucreze la o nouă politică, de tipul „intervenționism 2.0", care să evite excesele hegemonice sau abordările de tip „braț puternic", de tip american. Practic, cere Chinei să abandoneze doctrina sa de stat, binecunoscutul principiu de neintervenție, și să se implice în războiul din Iran.

„Întrucât Strâmtoarea Ormuz a fost transformată efectiv într-o armă în cadrul crizei din Iran, Beijingul ar trebui să depășească statutul său rigid de neintervenția și să ia măsuri specifice pentru a-și apăra interesele masive în străinătate", a precizat Zheng Yongnian. Din cauza blocajului traficului de mărfuri gestionat de Teheran, o cincime din comerțul global cu petrol este pus în pericol. China deja a „condamnat ferm" uciderea conducătorului suprem Khamenei, de americani și a solicitat încetarea conflictului, în contextul în care aproximativ 91% din petrolul persan este livrat Beijingului. Administrația de la Teheran a recunoscut deja că în conflictul cu SUA și Israel primește ajutor de la China, cât și de la Rusia, inclusiv militar.