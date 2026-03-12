Ucraina tocmai a desfășurat soldați anti-drone în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Țara pe care Rusia o bombardează cu drone iraniene Shahed de trei ani apără acum statele din Golf de aceleași drone iraniene Shahed.

Zelenski a anunțat pe 10 martie că echipe militare ucrainene echipate cu drone interceptoare ieftine și sisteme de război electronic au sosit în toate cele trei state din Golf săptămâna aceasta, o echipă separată fiind desfășurată în Iordania pentru protejarea bazelor americane. Desfășurarea a avut loc în urma unor solicitări directe din partea Washingtonului și a apelurilor din partea liderilor din Golf, inclusiv a prințului moștenitor saudit MBS.

Interceptoarele costă între 1.000 și 2.000 de dolari fiecare. O rachetă Patriot costă între 3 și 4 milioane de dolari. Un interceptor Iron Dome Tamir costă între 50.000 și 100.000 de dolari. O dronă Shahed costă între 20.000 și 50.000 de dolari. Dronele de percuție testate în luptă ale Ucrainei, unele imprimate 3D și produse la o rată de până la 950 pe zi, ating rate de ucidere de peste 60 până la 70% împotriva roiurilor Shahed, la o miime din costul unei Patriot. Sunt de unică folosință. Sunt scalabile. Și au fost testate împotriva sistemului de arme exact pentru care sunt utilizate acum, deoarece Iranul a proiectat Shahed, iar Rusia le lansează asupra Ucrainei din 2022.

Nicio altă țară de pe Pământ nu are mai multă experiență operațională în uciderea Șahidilor decât Ucraina. Nicio altă țară nu poate oferi această expertiză la acest preț. Și nicio altă țară nu are nevoie de ceva din partea Statelor Unite la fel de disperată cum are Ucraina nevoie de baterii Patriot pentru propria supraviețuire.

Acesta este quid pro quo-ul pe care nimeni nu l-a prevăzut. Zelenski nu donează expertiză. O schimbă. Ucigași de drone ucraineni pentru rachete americane de apărare aeriană. Capacitate de interceptare Shahed pentru livrări Patriot. Țara care nu își poate apăra propria rețea energetică fără sisteme occidentale apără acum infrastructura petrolieră din Golf cu tehnologie indigenă, mai ieftină decât orice altceva din arsenalul american. Pârghia este extraordinară: Ucraina oferă singura capacitate de care Golful are nevoie urgentă, la un cost pe care Pentagonul nu îl poate egala, în schimbul singurei capacități de care Ucraina are nevoie urgentă și pe care doar Washingtonul o poate oferi.

În timp ce SUA demontează bateriile THAAD și Patriot din Coreea de Sud și le expediază în Golf cu costuri logistice enorme, Ucraina sosește cu drone de 1.000 de dolari în containere de marfă. În timp ce Ghalibaf batjocorește escortele americane numindu-le PlayStation, echipele ucrainene instalează dispozitive de bruiaj pentru război electronic pe aerodromurile din Golf. În timp ce Casa Albă dă vina pe un membru al personalului pentru o postare ștearsă despre o escortă care nu a avut loc niciodată, Ucraina oferă capacitatea despre care postarea pretindea în mod fals că există.

Războiul din Iran tocmai s-a contopit cu războiul din Rusia prin intermediul singurului sistem de arme pe care îl au în comun: drona Shahed. Proiectată în Iran. Fabricată pentru Rusia. Lansată împotriva Ucrainei timp de trei ani. Acum lansată împotriva Golfului. Și interceptată în ambele teatre de operațiuni de aceiași operatori ucraineni care folosesc aceeași tehnologie de 1.000 de dolari.

Iranul a construit drona. Rusia a scalat-o. Ucraina a învățat să o distrugă. Și acum Ucraina vinde aceste cunoștințe țărilor pe care Iranul le atacă, finanțată de țara împotriva căreia luptă Rusia. Cu un singur amendament. Esențial. Ultimele drone, upatate de Rusia sunt imune la ”vânătoarea” suratelor prezentate cu pompă de Zelenki din cate spun expertii, dar o să vedem pe câmpul de luptă in zilele viitoare ce este adevarat. Drone rusesti care si ele sunt superioare au fost deja livrate deja Iranului.