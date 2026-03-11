Vine Super El Nino cu temperaturi apocaliptice: Cu ce este diferit față de El Nino și la ce să ne așteptăm în următoarea perioadă

Experții avertizează că există tot mai multe semne că fenomenul Super El Niño ar putea să se formeze în lunile următoare. Aceasta ar putea duce la temperaturi record, creșterea riscului de secetă în unele regiuni și de inundații în altele, perturbând sezonul uraganelor din Atlantic și accelerând încălzirea globală.

El Niño este un fenomen periodic ce are loc în Oceanul Pacific tropical, când temperaturile apei devin neobișnuit de ridicate. Acest fenomen poate afecta modelele de vreme la nivel mondial, determinând schimbări semnificative în precipitații, vânturi și temperaturi, cu impact global. De data asta vom asista la un El Nino amplificat, cunoscut ca Super El Nino.

În prezent, apele din Oceanul Pacific tropical sunt mai calde decât în mod normal, iar aceste ape calde se deplasează din vest spre est, ceea ce este un semn că fenomenul El Niño ar putea fi în dezvoltare. Totuși, în acest moment, circulația atmosferică este încă influențată de un fenomen La Niña slab, ceea ce înseamnă că efectele El Niño nu vor fi resimțite imediat.

În următoarele luni, experții se așteaptă ca vânturile alizee să slăbească și să permită ca mai multă apă caldă să ajungă la suprafață, ceea ce ar putea duce la dezvoltarea unui El Niño. Unele modele climatice, inclusiv cel european, prezic că acest fenomen ar putea ajunge la intensitatea unui „Super El Niño" până la sfârșitul toamnei.

Un fenomen El Niño puternic ar putea afecta mai multe zone ale lumii. Un „Super El Niño" ar putea contribui la creșterea temperaturilor și ar accelera încălzirea climatică, făcând ca 2026 să fie un an record de căldură. De asemenea, ar putea duce la efecte dăunătoare asupra ecosistemelor marine, cum ar fi albirea coralilor.

Deși semnele observate spun că El Niño ar putea deveni un fenomen semnificativ, experții climatologici subliniază că prognozele pentru această perioadă a anului sunt mai puțin precise, din cauza „barierelor de predicție ale primăverii". Aceste bariere fac ca modelele climatice să fie mai puțin fiabile în predicțiile de la începutul anului, dar prognozele vor deveni mai clare în lunile următoare, pe măsură ce vara se apropie.