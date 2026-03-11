Paște fără Lumina Sfântă de la Ierusalim? Războiul a închis bisericile și a anulat pelerinajele de la Mormântul Sfânt
Postat la: 11.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Războiul din Orientul Mijlociu, în care este implicat și Israelul, adâncește o ipoteză care poate deveni realitatea anul acesta. Oamenii vor sărbători Paștele fără aducerea Luminii Sfinte la Mormântul Sfânt din Ierusalim.
Cu doar o lună înainte de Paște, pelerinajele tradiționale, care atrăgeau anual mii de credincioși români, au fost anulate din cauza conflictului, iar posibilitatea aducerii Luminii în România este încă incertă.
Începând cu 2009, Lumina Sfântă ajunge în România cu avionul, adusă de o delegație oficială a Patriarhiei Române. Această tradiție emoționantă, care reuneste ortodocșii români pentru a primi Lumina de la Ierusalim în Noaptea Învierii, se află acum într-un impas fără precedent.
Biserica Sfântului Mormânt rămâne în continuare închisă, iar autoritățile române nu au găsit o soluție pentru transportul Luminii, având în vedere că pelerinajele și zborurile internaționale sunt suspendate din cauza situației de securitate.
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, a declarat că autoritățile bisericești monitorizează cu atenție evoluția situației din Israel și că se ia în calcul și transportul Luminii pe cale terestră.
"Ne rugăm și sperăm ca situația să se calmeze cât mai repede. Vom continua să urmărim îndeaproape evenimentele și suntem încrezători că, deși provizoriu, vor exista soluții pentru aducerea Luminii în România, poate chiar prin zboruri speciale sau militare", a spus Agachi, conform ProTv.
Arhimandritul Simeon Pintea, expert în teologie și lector la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, este de părere că Patriarhia Ierusalimului va găsi o cale de a transmite Lumina Sfântă într-o zonă din apropiere, din care aceasta va putea fi distribuită ulterior în întreaga lume creștină. "Chiar și în aceste vremuri dificile, vor exista modalități logistice pentru ca Lumina să ajungă în toate colțurile lumii creștine", a afirmat Pintea.
Pentru românii ortodocși, tradiția aducerii Luminii de la Ierusalim are o semnificație deosebită, iar anul 2026 aduce un nou set de provocări. În ciuda situației tensionate, autoritățile bisericești sunt optimiste că vor reuși să păstreze vie această tradiție, indiferent de dificultățile actuale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cel mai negru scenariu pentru România dacă americanii vor lansa atacuri de la Kogălniceanu: Iranul amenință cu rachete balistice care aduc iadul pe pământ
O eventuala dislocare de avioane și trupe americane in Romania, in contextul conflictului din Orientul Mijlociu, ar pute ...
-
Consumul efectiv s-a prăbușit în România: Oamenii au intrat în zona de austeritate și cheltuie tot mai puțin
Romanii au strans cureaua considerabil in prima luna a anului 2026. Conform celor mai recente date publicate astazi de I ...
-
Iranienii au scos din joc printr-o metodă banală temutele sisteme Patriot: acum inclusiv americanii le-au copiat stilul
Statele Unite au inceput sa foloseasca o drona de atac ieftina, inspirata de modelul iranian Shahed-136, intr-un semn al ...
-
Vine Super El Nino cu temperaturi apocaliptice: Cu ce este diferit față de El Nino și la ce să ne așteptăm în următoarea perioadă
Experții avertizeaza ca exista tot mai multe semne ca fenomenul Super El Niño ar putea sa se formeze in lunile ur ...
-
SUA vor să trimită militari și avioane de luptă în România. Baza Kogalniceanu va fi folosita pentru alimentarea avioanelor care bombardeaza Iranul
Statele Unite ale Americii vor sa trimita avioane de lupta și militari la baza aeriana Mihail Kogalniceanu. Prezența ace ...
-
Un satelit arată cum un râu plin cu pietre prețioase și „muntele roșu-alb" formează un uriaș „Y" peste un fort cu artefacte antice
O fotografie surprinsa din satelit in 2025 arata un uriaș „Y" in mijlocul Deșertului Taklamakan, acolo unde un rau ...
-
De ce plătește lumea un conținut care altfel se găseste gratuit? Iată cum funcționează economia OnlyFans
În 2024, utilizatorii platformei OnlyFans au cheltuit 7,2 miliarde de dolari pentru a vedea conținut pe care nu il ...
-
Suspiciuni de spionaj la Londra: Noul lider al Iranului deține 11 vile pe „Strada Miliardarilor" și apartamente în locații sensibile
Noul Lider Suprem al Iranului este un dezvoltator imobiliar londonez de top: Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis i ...
-
Diplomat din Iran, atac la adresa Ursulei von der Leyen: „Lasă ipocrizia. Ți-ai făcut o carieră stând de partea greșită a istoriei"
Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a lansat un atac dur la adresa șef ...
-
Ziceau ca e teoria conspiratiei: S-a aflat cum se fac mega-cheagurile de sânge provocate de vaccinul împotriva Covid-19
Cercetatorii au dezlegat misterul cheagurilor de sange aparute dupa vaccinurile anti-COVID. O echipa internaționala din ...
-
Trump făcut de rușine: New York Times prezintă dovezile - SUA a lovit Școala de Fete din Minab cu o rachetă Tomahawk
Ziarul american a folosit o inregistrare video publicata duminica de agenția de știri iraniana Mehr, in care se vede cum ...
-
Alexander Dughin susține că: Iran - Ultima luptă împotriva lui Baal
Atacul americano-israelian asupra Iranului semnaleaza prabușirea dreptului internațional și o noua era in care politica ...
-
SUA nu mai fac față și cer ajutorul Ucrainei. Kievul reactionează prompt și trimite trupe pentru bazelor militare americane din Iordania
Ucraina a trimis drone interceptoare și o echipa de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane ...
-
Donald Trump este în miezul unui scandal uriaș: Și-a folosit funcția pentru a influența o mega tranzacție
Presedintele american Donald Trump a cumparat obligatiuni ale companiei Netflix in valoare de peste 1,1 milioane de dola ...
-
Intrăm într-o criză fără precdent: Puternicul grup G7 nu reușește să ajungă la o înțelegere. Se complică situația la nivel mondial
Tarile G7 au declarat ca sunt pregatite sa ia „masurile necesare" pentru a sustine aprovizionarea globala cu energ ...
-
S-a întors prima mare civilizație extraterestră: NASA a trimis 2500 de meduze în spațiu și au revenit 60.000
NASA a trimis aproape 2.500 de meduze pui in spațiu in 1990 și le-a adus inapoi pe Pamant inmulțite la 60.000. Experimen ...
-
Peisaj apocaliptic în Iran: Ploile negre au acoperit Teheranul. Picăturile provoacă arsuri ale pielii
Teheran a fost acoperit de un nor dens de fum toxic dupa atacuri aeriene israeliene care au vizat mai multe depozite de ...
-
O misterioasă sferă de foc a apărut pe cer. Fenomenul straniu a fost vizibil în mai multe țări europene
O sfera de foc a putut fi observata pe cerul mai multor țari din vestul și nord-vestul Europei, potrivit Le Figaro. Feno ...
-
Kovesi e pa! Consiliul UE l-a confirmat Andres Ritter ca succesor la șefia EPPO
Este oficial, zilele Laurei Codruța Kovesi la șefia EPPO sunt numarate. Consiliul a convenit astazi asupra numirii lui A ...
-
Telefon recondiționat sau model nou? 7 motive care îți pot schimba perspectiva
Cand iți cauți un telefon nou, primul impuls este, de multe ori, sa alegi cel mai recent model aparut. Reclamele, lansar ...
-
Anthropic a publicat recent un raport de cercetare care i-a blocat pe cercetătorii AI
Anthropic este compania din spatele lui Claude, unul dintre cei mai avansați asistenți AI. Fondata de foști cercetatori ...
-
Iluzia blitzkrieg-ului și realitatea unui război de uzură în Golf. Cum întreaga lume intră în colaps financiar din pricina Alianței "Trumpyahu"
Suntem deja in a doua saptamana a unui conflict care a spulberat orice urma de raționalitate politica la Washington și T ...
-
O primărie din România instalează semafoare cu radar: se schimbă pe culoarea roșu la orice încălcare a limitei de viteză
Autoritațile din Brașov pregatesc noi masuri pentru creșterea siguranței rutiere și pentru fluidizarea traficului. Comis ...
-
Cum ajunge Vladimir Putin marele câștigător al războiului din Iran: Rusia își reface economia prăbușită de război
Cresterea pretului petrolului, pe fondul escaladarii conflictului din Orientul Mijlociu, va ajuta Rusia sa-si refaca fin ...
-
Ghid complet pentru alegerea mobilierului ideal pentru grădina ta
Amenajarea gradinii poate transforma intreaga experiența de relaxare in aer liber intr-un adevarat refugiu personal. Ale ...
-
Soluții pentru grădini cu teren accidentat: de ce motocoasa de umăr este mai eficientă decât mașina de tuns iarba
Îngrijirea unei curți care prezinta denivelari, pante abrupte sau zone cu acces dificil necesita o abordare diferi ...
-
Beneficiile utilizării mașinilor de tuns iarba cu viteze multiple
Alegerea unei mașini de tuns iarba cu viteze multiple iți poate simplifica semnificativ aceasta sarcina, oferindu-ți fle ...
-
Marea păcăleală a mașinilor plug-in hybrid. Consumă de trei ori mai mult decât scrie în acte
Mașinile plug-in hybrid consuma, in condiții reale de trafic, de aproape trei ori mai mult combustibil decat arata teste ...
-
Televiziunea de stat iraniană confirmă că noul lider suprem a fost rănit. Ce înseamnă „janbaz", termenul prin care este descris Mojtaba Khamenei
În timp ce televiziunea de stat iraniana relateaza despre ascensiunea lui Mojtaba Khamenei la funcția de lider sup ...
-
Explozie în faţa unei sinagogi din Belgia, în contextul amenințărilor Iranului împotriva Europei
O explozie a avut loc in noaptea de duminica spre luni in fata unei sinagogi din Liège, in estul Belgiei, dintr-u ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu