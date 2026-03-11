Paște fără Lumina Sfântă de la Ierusalim? Războiul a închis bisericile și a anulat pelerinajele de la Mormântul Sfânt

Războiul din Orientul Mijlociu, în care este implicat și Israelul, adâncește o ipoteză care poate deveni realitatea anul acesta. Oamenii vor sărbători Paștele fără aducerea Luminii Sfinte la Mormântul Sfânt din Ierusalim.

Cu doar o lună înainte de Paște, pelerinajele tradiționale, care atrăgeau anual mii de credincioși români, au fost anulate din cauza conflictului, iar posibilitatea aducerii Luminii în România este încă incertă.

Începând cu 2009, Lumina Sfântă ajunge în România cu avionul, adusă de o delegație oficială a Patriarhiei Române. Această tradiție emoționantă, care reuneste ortodocșii români pentru a primi Lumina de la Ierusalim în Noaptea Învierii, se află acum într-un impas fără precedent.

Biserica Sfântului Mormânt rămâne în continuare închisă, iar autoritățile române nu au găsit o soluție pentru transportul Luminii, având în vedere că pelerinajele și zborurile internaționale sunt suspendate din cauza situației de securitate.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, a declarat că autoritățile bisericești monitorizează cu atenție evoluția situației din Israel și că se ia în calcul și transportul Luminii pe cale terestră.

"Ne rugăm și sperăm ca situația să se calmeze cât mai repede. Vom continua să urmărim îndeaproape evenimentele și suntem încrezători că, deși provizoriu, vor exista soluții pentru aducerea Luminii în România, poate chiar prin zboruri speciale sau militare", a spus Agachi, conform ProTv.

Arhimandritul Simeon Pintea, expert în teologie și lector la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, este de părere că Patriarhia Ierusalimului va găsi o cale de a transmite Lumina Sfântă într-o zonă din apropiere, din care aceasta va putea fi distribuită ulterior în întreaga lume creștină. "Chiar și în aceste vremuri dificile, vor exista modalități logistice pentru ca Lumina să ajungă în toate colțurile lumii creștine", a afirmat Pintea.

Pentru românii ortodocși, tradiția aducerii Luminii de la Ierusalim are o semnificație deosebită, iar anul 2026 aduce un nou set de provocări. În ciuda situației tensionate, autoritățile bisericești sunt optimiste că vor reuși să păstreze vie această tradiție, indiferent de dificultățile actuale.