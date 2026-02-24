Vaccinul rusesc anti cancer Enteromix cu o rata de vindecare de aproape 100% va fi preluat de China. O lovitura de miliarde de dolari anual pentru Big Pharma
Postat la: 24.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
China va prelua vaccinul rusesc anticancer Enteromix. Ministerul Sănătății din China a anunțat că e în fază de pregătire avansată pentru a implementa modelul de tratament al producătorului rus al vaccinului Entromix, care instruiește sistemul imunitar să distruga celulele canceroase. După această fază, vaccinul va fi introdus pe scară largă în vederea testării clinice. Pentru început pe bolnavii în stadiu terminal, după care, în funcție de rezultate, pe ceilalți bolnavi. Vaccinul este un tratament personalizat, folosind țesut de la pacient, iar in fazele clinice de testare a dat rezultate uimitoare, de aproape 100%. In plus, celor vindecati nu le-a mai revenit cancerul.
Testarea comună ruso-chineză pe un numar foarte mare de pacienti va face ca pana la finele anului 2026 vaccinul Enteromix sa fie livrat la scara larga ca un tratament sigur pentru combaterea cancerelor de orice tipuri, dupa cum se anunta in presa de specialitate prin jurnalele medicale. Occidentul e insa sceptic la aceste informatii sustinand ca va dezvolta la randu-i un vaccin pe baza de ARN mesager, iar compania Pfizer, prin vocea CEO Albert Bourla spune ca in curand va intra in testele de aprobare ale forurilor din SUA si Europa. Numai ca exista suficiente temeri in lumea medicala ca un tratament care nu este personalizat pentru pacient si tip de cancer sa aiba sanse atat de mari de reusita precum vaccinul Enteromix. Cu atat mai amult cu cat populatia occidentala a devenit eceptica la tehnologia mARN.
Este un teribil avans în domeniul biotehnologiei pentru o țară considerată a fi un outsider (Rusia). Tehnologia, iată, este preluată de o altă țară care are la randul ei un avans imens în biotehnologie (China). In pandemia de Covid, ambele tari au dezvoltat vaccinuri, dat bazate pe tehnologia clasica (cu virus anihilat) imbunatatita pentru momentul respectiv - Sputnik V in Rusia si Sinovac - China. Tehnologia respectiva, desi a fost folosita in oarece masura si de J&J si Astrazeneca a fost considerata de medicina occdentala ca fiind afar succes, desi rata de vindec are a fost cu mult mai sigura.
Comentatorii internationali apreciază că în cazul în care vaccinul își arată eficiența la scară, se dă o lovitură teribilă industriei farmaceutice occidentale, producătorii americani și europeni de medicamente oncologice riscă să piardă spre 500 de miliarde de dolari anual, numai în faza primară a competiției. Sistemele occidentale de sănătate vor fi obligate să iasă pe piață cu produse similare, dar deja nu se anunță o "euforie" fața de tratamentele genice cu produse ARNm precum cele anuntate de Pfizer si care tehnologie se face vinovata de efecte secundare grave, estimate deja la numeroase pierderi de vieti umane, precum cele raportate de sietmul VAERS.
Nu in ultimul rând, pacienții, pentru a scăpa de cancer, vor avea posibilitatea - ocolind sistemele de asigurari de sanatate din tarile lor - să meargă pe banii lor în Rusia sau China pentru a se trata cu miraculosul vaccin. Prețul de vânzare estimat pentru străini este undeva între 2500 și 3000 de dolari per doză, față de echivalentele occidentale cu rezultate cu mult mai slabe și care costă de la zeci sau chiar sute de mii de dolari pe doză. Acest model pe care îl impun rușii și chinezii este cel care amenință teribil industria farmaceutică occidentală, ajunsă la o incredibilă cifră de afaceri de 3 trilioane.
