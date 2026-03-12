Astrologie pură: România și implicarea ei în WW3. Urmează atragerea mai multor țări și crearea de "tabere" pe sistemul: "Dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea"

Toate planetele în Berbec din tranzit sunt pe ASC ul țării, imaginea noastră pusă în lumina unui război chiar de "președintele" tarii- Saturn. Toate planetele din tranzit trimit o cuadratura către toate planetele din Casa 10 Mercur, Saturn, Uranus, Soare, toate în Capricorn. Tensiune de pregătire de război, cu implicare de informații în ceață (Neptun trigon Lilith în Săgetător - casa 9 presa internațional și casa 1 imaginea țării).

Toate planetele trimit tensiune și către Jupiter în Rac (traversăm si Revoluția Jupiteriana) și aici observăm faptul ca există o stare a poporului destul de afectat, însă Jupiter reprezintă și justiția. Ceva a fost încălcat și forțat. Chiron primește și el tensiuni din partea zeului Marte- rana de popor (Chiron în Rac, care oricum e), sperăm noi nu și la propriu.

Lilith în Casa 9 peste Marte natal - se vorbește în presa străină despre ceea ce a acceptat acesta țară. Adică după ce ca suntem de râsul lumii, acum suntem circarii Europei. Cei care se supun cu capul plecat în fața lui "Napoleon" Aici avem și trupele din exterior cât și implicarea țării în ceva ce pare a fi o luptă ascunsă sub umbrela teocratica, între Gardienii revoluției și cei care îl vor pe Saturn( Seth). Neptun și Saturn s-au întâlnit în Berbec și se contează cu cele din Capricorn. Care pe care?

Plus opoziția Stelliumului în Berbec cu Luna natală- poporului îi este impusă această tensiune. Am spus în ianuarie mai multe la "Golden Hour cu Jessie" și nu doar în cadrul acestui podcast. Pentru cine are urechi să audă, pentru ca sunt astrolog și îmi asum meseria, nu coach spiritual (aici avem destui).