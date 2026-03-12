Trump, Netanyahu si Khamenei sunt motivați de eclipse: Impactul aspectelor astrale în timpul unui moment istoric - Iran

În timpul primelor eclipse ale anului 2026, lumea a fost martora unui episod geopolitic de o violență extremă: un atac coordonat al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului. În cadrul acestui atac a fost ucis liderul suprem al Republicii Islamice, Ali Khamenei, un tip nemilos care, timp de decenii, a modelat destinul Iranului folosindu-se de crimă și îndoctrinare religioasă.

Moartea sa nu a fost însă un eveniment izolat. Viața sa a fost marcată de crime până la final. Din ordinul său au fost uciși un număr neștiut de oameni, iar operațiunea militară a produs un bilanț tragic: sute de civili și membri ai familiei sale au murit odată cu el, iar printre victime s-au numărat și 165 de fete dintr-o școală elementară. Este genul de tragedie care, dincolo de statistică, marchează profund conștiința colectivă.

Ceea ce impresionează însă dintr-o perspectivă astrologică este o coincidență simbolică remarcabilă. Trei dintre cele mai influente și controversate figuri politice ale ultimei jumătăți de secol: Ali Hosseini Khamenei, Donald Trump și Benjamin Netanyahu, împărtășesc același detaliu astrologic rar - toți s-au născut în timpul unor eclipse:

Khamenei s-a născut în timpul unei eclipse solare în Berbec, la 19 aprilie 1939.

Trump a venit pe lume în timpul unei eclipse de Lună în Săgetător, la 14 iunie 1946.

Netanyahu s-a născut în timpul unei eclipse solare în Balanță, la 21 octombrie 1949.

În tratatele astrologiei antice, nașterea sub o eclipsă era asociată cu destine ieșite din comun: figuri capabile să influențeze cursul istoriei, dar și să devină instrumente ale unor răsturnări dramatice.

Moartea lui Khamenei s-a produs chiar între două eclipse, într-un atac ordonat de lideri care împărtășesc aceeași semnătură cosmică a nașterii.

Eclipsele și căderea regilor!

Pentru astrologii antici, eclipsele reprezentau unul dintre cele mai tulburătoare semne cerești. Ele erau interpretate ca momente în care ordinea cosmică era temporar suspendată. Soarele și Luna, simbolurile suveranității cosmice, își pierd lumina, iar această întunecare era considerată un avertisment pentru conducătorii lumii. Cronici astrologice din Antichitate menționează adesea eclipsele ca prevestiri ale: căderii regilor, schimbărilor de regim, catastrofelor naturale, prăbușirii imperiilor.

Anul 2026 pare să reactiveze această simbolistică. Eclipsele din acest an au avut loc pe axele Pești–Fecioară și Vărsător–Leu, axe care în astrologia mundană sunt asociate cu structuri colective, ideologii și lideri vizibili. Prima eclipsă a anului a avut loc pe 17 februarie, în Vărsător, iar a doua pe 3 martie, în Fecioară.

În astrologie, eclipsele nu creează evenimente din nimic, ele accelerează procese deja existente, grăbind sfârșituri inevitabile și declanșând începuturi radicale.

Acest set de eclipse ne-a făcut martorii unor evenimente care ne-au amuțit: moartea liderului cartelului mexican El Mencho într-o operațiune militară în Puerto Vallarta, arestarea fostului prinț Andrew din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein, arestarea lui Maduro și, cel mai recent, asasinarea nemilosului Ali Khamenei, care a condus tiranic Iranul timp de 36 de ani, acoperind întregul ciclul Saturn–Neptun.

Conjuncția Saturn–Neptun: sfârșitul unui ciclu.

Momentul astrologic al acestor evenimente este marcat și de o configurație rară: conjuncția dintre Saturn și Neptun, un fenomen care apare aproximativ o dată la 36 de ani. Interesant este că ascensiunea lui Khamenei la putere coincide exact cu ciclul anterior. În 1989, anul în care a devenit lider suprem al Iranului, Saturn și Neptun s-au întâlnit de trei ori, datorită mișcării retrograde a planetelor. În mod simbolic, domnia sa a acoperit întregul ciclu Saturn–Neptun.

Pe 20 februarie 2026, cele două planete s-au reunit din nou, la 0° Berbec, inaugurând un nou ciclu istoric. Mai mult, Khameini are la momentul nașterii o inconjuncție la grad, între aceste două planete. Aspect astral care ne anunță că cele două îi vor influența profund destinul. Și Putin are o conjuncție Saturn-Neptun, la momentul nașterii! Moartea lui Khamenei a survenit la doar câteva zile de la această conjuncție, o sincronizare astrologică ce sugerează închiderea unei epoci. Când aceste planete se unesc, istoria ne arată adesea că vechile sisteme se erodează, iar noi paradigme încep să se contureze.

Iar aspectele dintre Marte și Uranus au fost scânteia conflictului!

Berbecul, semnul în care are loc conjuncția Saturn-Neptun, este guvernat de Marte, planeta conflictului și a acțiunii directe. La momentul conjuncției, Marte se afla într-un careu tensionat cu Uranus, planeta revoluțiilor și a schimbărilor bruște. Între 23 ianuarie și 2 martie 2026, Marte a tranzitat Vărsătorul și a format un careu exact cu Uranus pe 27 februarie, la doar câteva ore după primul atac asupra Iranului.

Din punct de vedere astrologic, această configurație a activat puncte sensibile în hărțile actorilor principali ai conflictului:

Uranus la 27° Taur a format un careu cu Luna din harta natală a Statelor Unite.

Aceeași poziție a fost în tensiune cu ascendentul și Marte natal al lui Trump (26–29° Leu).

Uranus a activat și poziția lui Marte natal al lui Netanyahu, tot în Leu.

În același timp, Uranus în tranzit era aproape în conjuncție cu Luna Iranului, aflată la 28° Taur.

Eclipsa solară din 17 februarie, la 28° Vărsător, a amplificat această rețea de tensiuni astrologice, fiind: în cuadratură cu Uranus, în conjuncție cu Luna Statelor Unite și în cuadratură cu Luna Iranului. Astfel de alinieri sunt rare și, în astrologia mundană, sunt adesea asociate cu momente de ruptură istorică. O perioadă turbulentă astral! Eclipsele, se spune, că au impact cel puțin jumătate de an. Privind spre lunile următoare ale anului 2026, configurațiile sugerează că tensiunile nu se vor risipi rapid.

Martie și aprilie vor fi marcate de o acumulare de planete în Berbec, semn asociat inițiativei, acțiunii dar și al confruntării directe. Volatilitatea ar putea fi amplificată de două momente astrologice majore: conjuncția Marte–Uranus din 3 iulie și/sau eclipsa solară din Leu din 12 august, considerată tradițional semnificativă pentru liderii lumii. Pot exista atentate la viața lui Trump, Putin sau Netanyahu?! Sau a oricărui lider?...

Ina Manta