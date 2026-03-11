Cel mai negru scenariu pentru România dacă americanii vor lansa atacuri de la Kogălniceanu: Iranul amenință cu rachete balistice care aduc iadul pe pământ
O eventuală dislocare de avioane și trupe americane în România, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, ar putea avea consecințe juridice și militare importante pentru București.
Comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu avertizează că, dacă aeronavele ar participa la operațiuni de luptă împotriva Iranului plecând de pe teritoriul României, statul român ar putea fi considerat parte implicată în conflict, ceea ce ar ridica probleme de drept internațional și ar putea aduce riscuri de securitate. Statele membre ale Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de SUA și Israel împotriva Iranului vor deveni „ținte legitime" pentru represaliile iraniene, a declarat ministrul adjunct de Externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, în urmă cu câteva zile.
Posibila dislocare a unor capabilități militare americane în România urmează să fie analizată în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Potrivit comandorului în rezervă Sandu Valentin Mateiu, solicitarea are la bază acordurile militare dintre România și Statele Unite, semnate în 2005 și consolidate ulterior în 2015. „Am să le separ. Mai întâi, avem trecut pe agenda CSAT-ului această cerere a aliatului în baza acordurilor din 2005, consolidat în 2015, privind dislocarea unor capabilități militare. Și aici lucrurile sunt clare - convocarea CSAT, iar o decizie în situația în care este un element major, și Parlamentul", a declarat Mateiu.
El spune că această solicitare trebuie analizată separat de contextul războiului din Orientul Mijlociu. „Un alt lucru este că această dislocare vine în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Și aici putem vorbi, teoretic, doar teoretic, despre ce ar însemna dislocarea unor avioane de luptă sau de realimentare în zbor aici și implicarea lor în acțiunile de luptă din Orient Mijlociu", explică acesta. Potrivit comandorului, scenariile posibile sunt diferite. România ar putea găzdui fie avioane de sprijin - de exemplu pentru realimentare în aer -, fie aeronave care ar executa misiuni de luptă direct de pe teritoriul țării.
În prezent, bombardierele americane B-1 care lovesc ținte în Iran operează din Marea Britanie, de la baza Fairford. Mateiu explică însă că o eventuală operare din România ar schimba statutul juridic al țării. „Firește, teoretic putem vorbi de o dislocare în România, ori a unor avioane de realimentare în zbor, ori a unor avioane de luptă. Iar în momentul în care acestea acționează direct de pe teritoriul nostru, suntem cobeligeranți și apar probleme de drept internațional", susține Mateiu. El subliniază că decizia va fi una politică și va trebui cântărită atent.
În cazul în care România ar fi percepută drept implicată în conflict, Iranul ar putea încerca să răspundă. Potrivit comandorului, arsenalul iranian de rachete balistice nu mai are densitatea inițială, însă dronele continuă să fie utilizate. În același timp, infrastructura militară iraniană este puternic lovită de bombardamentele americane și israeliene, care au obținut superioritatea aeriană. Mateiu spune că Iranul ar putea lovi statele pe care le consideră implicate, fie pentru că de pe teritoriul lor sunt lansate atacuri, fie pentru că avioanele americane folosesc spațiul aerian al acelor țări.
El amintește că astfel de încercări au existat deja, inclusiv în cazul bazei britanice de la Akrotiri, în Cipru, sau prin lansări de rachete balistice spre Turcia. De asemenea, există temeri privind activarea unor celule teroriste. Întrebat cât ar putea dura operațiunile militare împotriva Iranului, Mateiu a spus că evită speculațiile. Totuși, faptul că se cere dislocarea de capabilități militare în apropierea teatrului de operațiuni arată că acestea ar putea avea legătură directă cu conflictul.
În același timp, el subliniază că România are un parteneriat strategic solid cu Statele Unite. „Avem un partener strategic, mereu am scos în evidență prietenia noastră cu Statele Unite, importanța bazei de la Kogălniceanu, și da, prietenul la nevoie se cunoaște", susține acesta. Întrebat dacă România ar putea deveni o țintă a Iranului, comandorul a răspuns afirmativ. „Da, Teheranul deja a spus că va lovi orice stat care este prins în conflict, ori că de la bazele lui pleacă atacul împotriva Iranului, ori că prin spațiul lui aerian trec avioanele care bombardează Iranul", a remintit Mateiu.
Totuși, el consideră că România nu ar deveni imediat o amenințare majoră pentru Iran. „Până să ajungem să fim o amenințare pentru Iran cred că mai este", explică el. Mateiu amintește că Iranul are, la limită, rachete capabile să atingă sud-estul Europei. „Rațiunea pentru care a fost instalat scutul de la Deveselu a fost interceptarea rachetelor iraniene și au, la limită, rachete care poti lovi sud-estul Europei", punctează acesta.
Statele membre ale Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de SUA și Israel împotriva Iranului vor deveni „ținte legitime" pentru represaliile iraniene, a declarat ministrul adjunct de Externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi. „Orice țară care se alătură agresiunii împotriva Iranului, alături de America și Israel, va deveni, fără îndoială, o țintă legitimă pentru represaliile Iranului", a spus Takht-Ravanchi.
