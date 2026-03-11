Iranienii au scos din joc printr-o metodă banală temutele sisteme Patriot: acum inclusiv americanii le-au copiat stilul

Statele Unite au început să folosească o dronă de atac ieftină, inspirată de modelul iranian Shahed-136, într-un semn al transformării rapide a războiului modern. Conflictul din Iran evidențiază din nou rolul central al dronelor în războiul secolului XXI. În special când vine vorba de echipamente ieftine și ușor de produs.

Iranul a folosit intens drona de atac Shahed, un vehicul aerian fără pilot proiectat pentru lovituri kamikaze, care poate fi transportat chiar și într-un camion. Dezvoltată în 2016 de compania iraniană Shahed Aviation Industries, drona costă între 20.000 și 50.000 de dolari. În comparație, rachetele Patriot folosite pentru interceptarea ei pot costa aproximativ 4 milioane de dolari fiecare. Acest aspect creează un dezechilibru economic semnificativ pe câmpul de luptă, arată Euronews.

Pentru a contracara această strategie, companii americane au început să dezvolte drone similare, cu costuri reduse. Una dintre ele este FLM-136 LUCAS, realizată de compania SpektreWorks din Arizona și prezentată public pentru prima dată anul trecut. Drona americană are aproximativ 3 metri lungime și 2,5 metri anvergură. Practic, este mult mai ușoară decât modelul iranian, cu o greutate de circa 81 de kilograme. În consecință, transportă și o încărcătură explozivă mai mică - aproximativ 18 kilograme, comparativ cu 50 de kilograme în cazul dronei Shahed.

FLM-136 poate opera până la șase ore, pe o distanță de aproximativ 444 de mile marine, la altitudini de până la 4.500 de metri. Este propulsată de un motor cu combustie internă și poate atinge o viteză maximă de aproape 200 km/h. Dronele LUCAS sunt deja utilizate de unități ale Comandamentului Central al SUA în Orientul Mijlociu pentru lovituri de tip „one-way", similare cu cele realizate de dronele Shahed.

Pentagonul consideră că producerea în masă a unor drone ieftine este esențială pentru viitoarele conflicte. În 2025, Departamentul Apărării a cerut industriei americane să livreze rapid aproximativ 300.000 de drone, într-un efort de a crește capacitatea militară în acest domeniu. Oficialii americani susțin că această strategie ar putea reduce avantajul pe care Iranul l-a obținut în ultimii ani prin utilizarea pe scară largă a dronelor ieftine.