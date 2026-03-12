Israelul a lovit puternic o bază unde Iranul construia bomba nucleară: Asalt asupra Teheranului
Postat la: 12.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Armata israeliană (IDF) a afirmat joi că a lovit recent o instalaţie nucleară iraniană unde regimul lucra la „capacităţi critice pentru dezvoltarea armelor nucleare", relatează The Times of Israel.
Baza, situată în apropierea Teheranului şi identifică de armată ca fiind complexul Taleghan, a fost lovit în timpul valurilor de atacuri aeriene efectuate de forţele aeriene în zonă în ultimele zile. IDF susţine că, în ultimii ani, Iranul a folosit acest complex pentru „dezvoltarea de explozibili avansaţi şi pentru efectuarea de experimente sensibile în cadrul proiectului AMAD", presupusul program secret iranian de dezvoltare a armelor nucleare. Complexul Taleghan a fost lovit de Israel şi în octombrie 2024, în cadrul unor represalii la un atac cu rachete iranian asupra Israelului la începutul acelei luni.
Armata israeliană susţine că a detectat recent că Iranul „a luat măsuri pentru a reabilita complexul" în urma acelor atacuri. „Regimul iranian a continuat eforturile de a avansa şi dezvolta capacităţile necesare pentru dezvoltarea unei arme nucleare", declară IDF, adăugând că recentul atac face parte dintr-o „serie de operaţiuni" menite să „afecteze şi mai mult aspiraţiile nucleare ale regimului terorist iranian". Pe de altă parte, o serie de explozii puternice au zguduit Teheranul joi, potrivit unui jurnalist AFP, în a treisprezecea zi a războiului dintre Iran şi Israel şi Statele Unite. Fumul se ridica din vestul capitalei, dar nu a fost posibil deocamdată să se determine ţintele vizate.
