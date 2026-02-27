Ideologul elitei globale de la Forumul Economic Mondial descrie în amănunt scenariul în urma căruia AI va face depopularea planetei VIDEO

Youval Harari, cel care este cunoscut ca "ideologul Forumului Economic Mondial", condus acum direct de CEO de la BlackRock Larry Fink, a dat un interviu unei cunoscute moderatoare in care a prezentat care este scenariul in urma caruia Inteligenta Artificială va inlocui omenirea, dându-i la o parte intr-o prima faza pe toti cei "neuitili societatii".

Harari spune ca intr-o prima faza isi vor pierde jobul inca din 2026 zeci de milioane de oameni care au la baza lucrului lor "cuvantul", adica au baza de text si unde AI a devenit deja mult mai buna decat omul de catva zeci de ori, de pilda, jurnalisti, avocati, operatori call center, scriitori, scenaristi, programatori IT etc. In urmatoarea faza vor fi disponibilizati cei care lucreaza pe baza de imagini statice sau in miscare, adica realizatorii de continut video, cei care produc filme, ajungandu-se intr-o zona interactiva cu utilizatorii.

Urmează cei care au munci fizice usoare si care vor fi inlocuiti cu roboti din ce in ce mai dezvoltati inzestrati cu inteligenta artificiala care se vor raspandi pe larg precum curieri, chelneri, operatori pachete, operatori materiale de constructii etc., urmand ca la final sa fie finalul pentru cei care fac operatiuni fizice compleze si care sunt considerati experti specializati ai adomeniului lor de activitate. Totodata diferentele vor fi accentuate odata cu tehnologia agentilor AI, a computerelor cuantice, apoi inventarea de materiale care reproduc diverse parti sau organe ale organismului uman, mijoace de transport terestre si aeriene fara sofer, economie circulara bazata pe servicii si inchirieri etc.

Se vor dezvolta state-orase si orase-corporatii, asa ca din 2030-2035 practic modelul statal actual, precum si cel politic de orice fel vor fi inlocuite de cele cu caracter decizional pentru o inteligenta artificiala mult mai dezvoltata decat cea umana, care nici nu va mai intelege deciziile AI. În ultima faza a procesului, inteligenta artificiala va fi inlocuita de inteligenta sintetica, neuronala, practic un creier bionic care functioneaza exact dupa modelul uman, dr mult mai rapid si mai inteligent, de mii de ori mai inteligent, asa ca omenirea va deveni o subspecie.