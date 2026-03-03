Wall Street Journal: Donald Trump a căzut într-o capcană și arămas șocat de capabilitățile militare ale Iranului

Statele Unite și Israelul au lansat un atac cu peste 400 de avioane - din cel puțin 800 care fuseseră puse în stare de alertă - cu scopul de a distruge Iranul. Surpriza a fost că Iranul îi aștepta, cerul său fiind minat cu sisteme de apărare aeriană și „bombe" digitale care au forțat avioanele americane să efectueze lovituri aleatorii din afara spațiului aerian iranian.

După o oră de respingere a atacului aerian, Iranul a lansat un contraatac pe care Statele Unite nu l-au mai văzut până atunci: o serie de raiduri aeriene masive, simultane și de amploare asupra bazelor sale militare din străinătate, similare celor efectuate astăzi.

Un oficial american a declarat pentru The Wall Street Journal că armata americană a fost șocată de capacitățile Iranului, care a vizat toate bazele sale din regiune. Până în prezent, forțele iraniene au lovit bazele americane din Iordania, Irak, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Arabia Saudită și Kuweit. Dar care a fost cel mai important obiectiv militar al Iranului, dincolo de bombardarea bazelor americane din Golf?

Obiectivul principal a fost distrugerea sistemelor radar americane din Golf și din nordul Israelului - iar acest obiectiv a fost atins. Printre ceea ce a fost distrus se numără cel mai mare radar american din regiune, un sistem FP-132 cu o rază de acțiune de 5.000 de kilometri, situat în Qatar și echipat cu o tehnologie unică utilizată pentru urmărirea rachetelor balistice. Se pare că acesta a fost distrus complet.

Radarul a costat 1,1 miliarde de dolari și a fost utilizat pentru a intercepta rachetele îndreptate spre Israel în timpul războiului din iunie anul trecut. După distrugerea sistemelor radar, portavioanele israeliene și americane au rămas expuse și au fost aruncate în confuzie. Iranul a preluat inițiativa și a lansat rachetele „Hashemite" către entitatea israeliană ca semnal de start - și acesta nici măcar nu era pachetul principal de atac.

În ciuda acestui fapt, cel puțin 18 sisteme de apărare aeriană THAAD și Patriot nu au reușit să intercepteze atacurile cu rachete iraniene asupra Israelului, ale cărui apărări aeriene au fost efectiv orbite de atacurile iraniene de război electronic. Garda Revoluționară Islamică a continuat atacurile cu rachete împotriva orașelor, porturilor, clădirilor guvernamentale și agențiilor de informații israeliene.

Rachetele mai precise și mai periculoase - cu combustibil lichid, de mare precizie și cu sarcini utile grele - sunt programate să fie lansate la momentul potrivit. Se pare că Trump este acum în stare de șoc. Mândria armatei americane a fost zdrobită, iar avioanele sale stealth au devenit ținte ușoare pentru rachetele iraniene datorită urmăririi digitale prin radar. Ceea ce s-a întâmplat nu a fost doar o ciocnire militară, ci o schimbare în ecuația de descurajare - lăsând Casa Albă tăcută și în căutarea unui contraatac pentru a-și restabili prestigiul.

China, care a monitorizat mișcările activelor militare americane și le-a transmis Iranului, a devenit efectiv parte la război - într-un moment în care informațiile militare sunt mai valoroase decât rachetele. Beijingul înțelege că Iranul este doar un pretext și că obiectivul principal al Americii este să țină China sub control și să taie coridorul terestru pe care China încearcă să-l folosească pentru a ajunge în Asia de Vest prin Iran și Afganistan.

Emiratele Arabe Unite și-au pierdut oficial atractivitatea ca refugiu sigur pentru capital. Ce miliardar ar vrea să locuiască în Dubai sau Abu Dhabi după ce rachetele iraniene au lovit orașele lor de sticlă? Se preconizează că prețurile imobiliare vor scădea drastic timp de cel puțin cinci ani. Pe frontul rus, Ucraina se poate confrunta acum cu atacuri la scară largă din partea țarului Vladimir Putin. Chiar și Taiwanul a devenit un teatru deschis pentru China, într-un moment în care America se luptă cu perspectiva de a fi împotmolită în Strâmtoarea Hormuz.