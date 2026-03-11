Un F-15 american a fost doborât la sud de Teheran: Niciun avion de vânătoare să nu se mai poată apropia vreodată. Navele americane s-au depărat la 700 de km de coastă

www.stiripesurse.roAdjunctul comandantului Gardienilor Revoluţiei iranieni, contraamiralul Ali Fadavi, a declarat miercuri într-un interviu la televiziunea de stat că forţele sale au doborât un avion de vânătoare american F-15 la sud de Teheran şi că nu există nave americane la 700 de kilometri de graniţele Iranului.

Fadavi susţine că Iranul îşi va consolida sistemul de apărare antiaeriană "astfel încât niciun avion de vânătoare să nu se mai poată apropia vreodată" şi că "practic armada SUA a fugit de marina iraniană pentru că ştia că aceasta (...) avea planuri de a scufunda nave americane", aşa că s-a mutat la peste 1.000 de kilometri distanţă.

Nici SUA, nici vreo sursă independentă nu au confirmat aceste informaţii. Însă dacă navele de război americane se vor îndepărta de apele din apropierea Iranului şi de strâmtoarea Ormuz, armata iraniană va câştiga mai multă libertate de manevră pe una dintre principalele rute energetice mondiale, afirmă experţi citaţi de EFE.

Pe de altă parte, contraamiralul Ali Fadavi a afirmat că, de marţi, preşedintele american Donald Trump caută personal un armistiţiu prin intermediari, interpretând aceasta drept un semn că "inamicul nu câştigă războiul".

Iranul a ameninţat miercuri că nu va permite ca "vreun litru de petrol" să treacă prin strâmtoarea Ormuz în beneficiul SUA, Israelului sau al partenerilor acestora şi că orice navă legată de acestea va fi o "ţintă legitimă" pentru Teheran, forţele iraniene au atacat nave sub pavilionul Liberiei şi Thailandei pentru că refuzaseră să oprească la somaţia acestora.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat marţi că US Navy nu a escortat niciun petrolier în strâmtoarea Ormuz, după ce secretarul energiei, Chris Wright, a şters o postare de pe X în care afirmase că un vas fusese escortat cu succes.

Situaţia din strâmtoarea Ormuz - rută energetică strategică, prin care trece aproximativ 20 % din petrolul mondial şi o mare parte din mineralele strategice - a perturbat piaţa internaţională a petrolului după ce Gardienii Revoluţiei au ameninţat că vor ataca orice navă care o va traversa fără acordul lor.

Capacităţile militare ale Iranului "nu au fost reduse la zero" de atacurile americane şi israeliene, a avertizat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, subliniind că omologul său american Donald Trump trebuie "să clarifice atât obiectivele sale finale, cât şi ritmul pe care doreşte să îl stabilească pentru operaţiunile" militare, relatează AFP.

"Capacităţile balistice militare ale Iranului au suferit deja daune considerabile, dar acesta (Teheranul) continuă să atace mai multe ţări din regiune şi, prin urmare, capacităţile sale nu au fost reduse la zero", a afirmat şeful statului francez după o reuniune a liderilor G7.

Macron a afirmat totodată că nu a primit "nicio confirmare, nici de la serviciile (de informaţii) partenere, nici de la propriile noastre servicii de informaţii" cu privire la utilizarea de către Iran a unor mine navale în Strâmtoarea Ormuz, adăugând că aceasta "ar fi o alegere gravă" pentru Teheran.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că Iranul se va confrunta cu "consecinţe militare fără precedent" în cazul în care va amplasa mine în Strâmtoarea Ormuz, aflată de facto sub control iranian. La scurt timp după aceea, armata americană a anunţat că a distrus 16 nave iraniene care instalau mine "în apropierea strâmtorii".