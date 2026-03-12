Va fi acuzat de crimă de război, ca Putin și Netanyahu? Trump se confruntă cu concluziile unei anchete care arată că SUA au bombardat o școală de fete din Iran
Postat la: 12.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O eroare a armatei americane în coordonatele unei ţinte se află la originea bombardării unei şcoli de fete, la Minab, în Iran, în prima zi de război, soldată cu moartea a peste 150 de persoane, potrivit rezultatelor preliminare ale unei anchete militare interne, dezvăluită miercuri de cotidianul american The New York Times (NYT).
Potrivit autorităţilor iraniene, explozia de la Minab (sud), a avut loc în prima zi a războiului, la 28 februarie, şi s-a soldat cu 150 de morţi. Nu a fost în măsură să aibă acces la locul atacului pentru a verifica în mod independent bilanţul sau circumstanţele faptelor. Donald Trump a negat orice implicare a Statelor Unite şi a dat vina pe Iran, după care a dat înapoi şi a anunţat că se va "acomoda" rezultatelor amchetei.
Potrivit NYT, care citează oficiali americani şi surse apropiate anchetei, o rachetă de tip Tomahawk a fost trasă de către armata americană. "Atacul de la 28 februarie împotriva clădirii Şcolii Primare Shajarah Tayyebeh a fost rezultatul unei erori de ţintire a armatei americane, care desfăşura atacuri împotriva unei baze iraniene subiacente, din care clădirea şcolară făcea odinioară parte, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei", scrie NYT.
"Ofiţerii de la Comandamntul Central american au creat coordonatele ţintei în vederea lovirii, folosind date depăşite furnizate de către Agenţia de Informaţii a Apărării (DIA), potrivit unor persoane informate despre anchetă", adaugă ziarul. Întrebat, miercuri, la Casa Albă, de către jurnalişti despre aceste dezvăluiri, Donald Trump a răspuns că "nu este la curent". Cotidianul subliniază că aceste elemente sunt doar preliminare şi că rămîn probleme în suspans, şi anume de ce nu au fost reverificiate aceste date depăşite.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
TOP 8 sfaturi practice pentru a reduce stresul când călătorești cu multe bagaje
Calatoriile cu avionul pot fi o adevarata aventura, insa atunci cand ai multe bagaje, stresul iși poate face simțita pre ...
-
Trump, Netanyahu si Khamenei sunt motivați de eclipse: Impactul aspectelor astrale în timpul unui moment istoric - Iran
În timpul primelor eclipse ale anului 2026, lumea a fost martora unui episod geopolitic de o violența extrema: un ...
-
Papa Leon a stabilit că "poporul ales" sunt catolicii și nu evreii. Lumen Gentium stabilește că Biserica este "poporul lui Dumnezeu"! VIDEO
Cu titlul "Biserica popor al lui Dumnezeu" cateheza Papei Leon al XIV-lea, din cadrul audienței generale de miercuri, 11 ...
-
Erika Kirk e oficial aeriană: Văduva lui Charlie Kirk a fost numită de Trump consilieră în Academia Forțelor Aeriene a SUA
Erika Kirk, vaduva activistului Charlie Kirk, ucis in toamna anului trecut, a fost numita de președintele american Donal ...
-
Un F-15 american a fost doborât la sud de Teheran: Niciun avion de vânătoare să nu se mai poată apropia vreodată. Navele americane s-au depărat la 700 de km de coastă
www.stiripesurse.roAdjunctul comandantului Gardienilor Revolutiei iranieni, contraamiralul Ali Fadavi, a declarat miercu ...
-
Cel mai negru scenariu pentru România dacă americanii vor lansa atacuri de la Kogălniceanu: Iranul amenință cu rachete balistice care aduc iadul pe pământ
O eventuala dislocare de avioane și trupe americane in Romania, in contextul conflictului din Orientul Mijlociu, ar pute ...
-
Consumul efectiv s-a prăbușit în România: Oamenii au intrat în zona de austeritate și cheltuie tot mai puțin
Romanii au strans cureaua considerabil in prima luna a anului 2026. Conform celor mai recente date publicate astazi de I ...
-
Paște fără Lumina Sfântă de la Ierusalim? Războiul a închis bisericile și a anulat pelerinajele de la Mormântul Sfânt
Razboiul din Orientul Mijlociu, in care este implicat și Israelul, adancește o ipoteza care poate deveni realitatea anul ...
-
Iranienii au scos din joc printr-o metodă banală temutele sisteme Patriot: acum inclusiv americanii le-au copiat stilul
Statele Unite au inceput sa foloseasca o drona de atac ieftina, inspirata de modelul iranian Shahed-136, intr-un semn al ...
-
Vine Super El Nino cu temperaturi apocaliptice: Cu ce este diferit față de El Nino și la ce să ne așteptăm în următoarea perioadă
Experții avertizeaza ca exista tot mai multe semne ca fenomenul Super El Niño ar putea sa se formeze in lunile ur ...
-
SUA vor să trimită militari și avioane de luptă în România. Baza Kogalniceanu va fi folosita pentru alimentarea avioanelor care bombardeaza Iranul
Statele Unite ale Americii vor sa trimita avioane de lupta și militari la baza aeriana Mihail Kogalniceanu. Prezența ace ...
-
Un satelit arată cum un râu plin cu pietre prețioase și „muntele roșu-alb" formează un uriaș „Y" peste un fort cu artefacte antice
O fotografie surprinsa din satelit in 2025 arata un uriaș „Y" in mijlocul Deșertului Taklamakan, acolo unde un rau ...
-
De ce plătește lumea un conținut care altfel se găseste gratuit? Iată cum funcționează economia OnlyFans
În 2024, utilizatorii platformei OnlyFans au cheltuit 7,2 miliarde de dolari pentru a vedea conținut pe care nu il ...
-
Suspiciuni de spionaj la Londra: Noul lider al Iranului deține 11 vile pe „Strada Miliardarilor" și apartamente în locații sensibile
Noul Lider Suprem al Iranului este un dezvoltator imobiliar londonez de top: Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis i ...
-
Diplomat din Iran, atac la adresa Ursulei von der Leyen: „Lasă ipocrizia. Ți-ai făcut o carieră stând de partea greșită a istoriei"
Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a lansat un atac dur la adresa șef ...
-
Ziceau ca e teoria conspiratiei: S-a aflat cum se fac mega-cheagurile de sânge provocate de vaccinul împotriva Covid-19
Cercetatorii au dezlegat misterul cheagurilor de sange aparute dupa vaccinurile anti-COVID. O echipa internaționala din ...
-
Trump făcut de rușine: New York Times prezintă dovezile - SUA a lovit Școala de Fete din Minab cu o rachetă Tomahawk
Ziarul american a folosit o inregistrare video publicata duminica de agenția de știri iraniana Mehr, in care se vede cum ...
-
Alexander Dughin susține că: Iran - Ultima luptă împotriva lui Baal
Atacul americano-israelian asupra Iranului semnaleaza prabușirea dreptului internațional și o noua era in care politica ...
-
SUA nu mai fac față și cer ajutorul Ucrainei. Kievul reactionează prompt și trimite trupe pentru bazelor militare americane din Iordania
Ucraina a trimis drone interceptoare și o echipa de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane ...
-
Donald Trump este în miezul unui scandal uriaș: Și-a folosit funcția pentru a influența o mega tranzacție
Presedintele american Donald Trump a cumparat obligatiuni ale companiei Netflix in valoare de peste 1,1 milioane de dola ...
-
Intrăm într-o criză fără precdent: Puternicul grup G7 nu reușește să ajungă la o înțelegere. Se complică situația la nivel mondial
Tarile G7 au declarat ca sunt pregatite sa ia „masurile necesare" pentru a sustine aprovizionarea globala cu energ ...
-
S-a întors prima mare civilizație extraterestră: NASA a trimis 2500 de meduze în spațiu și au revenit 60.000
NASA a trimis aproape 2.500 de meduze pui in spațiu in 1990 și le-a adus inapoi pe Pamant inmulțite la 60.000. Experimen ...
-
Peisaj apocaliptic în Iran: Ploile negre au acoperit Teheranul. Picăturile provoacă arsuri ale pielii
Teheran a fost acoperit de un nor dens de fum toxic dupa atacuri aeriene israeliene care au vizat mai multe depozite de ...
-
O misterioasă sferă de foc a apărut pe cer. Fenomenul straniu a fost vizibil în mai multe țări europene
O sfera de foc a putut fi observata pe cerul mai multor țari din vestul și nord-vestul Europei, potrivit Le Figaro. Feno ...
-
Kovesi e pa! Consiliul UE l-a confirmat Andres Ritter ca succesor la șefia EPPO
Este oficial, zilele Laurei Codruța Kovesi la șefia EPPO sunt numarate. Consiliul a convenit astazi asupra numirii lui A ...
-
Telefon recondiționat sau model nou? 7 motive care îți pot schimba perspectiva
Cand iți cauți un telefon nou, primul impuls este, de multe ori, sa alegi cel mai recent model aparut. Reclamele, lansar ...
-
Anthropic a publicat recent un raport de cercetare care i-a blocat pe cercetătorii AI
Anthropic este compania din spatele lui Claude, unul dintre cei mai avansați asistenți AI. Fondata de foști cercetatori ...
-
Iluzia blitzkrieg-ului și realitatea unui război de uzură în Golf. Cum întreaga lume intră în colaps financiar din pricina Alianței "Trumpyahu"
Suntem deja in a doua saptamana a unui conflict care a spulberat orice urma de raționalitate politica la Washington și T ...
-
O primărie din România instalează semafoare cu radar: se schimbă pe culoarea roșu la orice încălcare a limitei de viteză
Autoritațile din Brașov pregatesc noi masuri pentru creșterea siguranței rutiere și pentru fluidizarea traficului. Comis ...
-
Cum ajunge Vladimir Putin marele câștigător al războiului din Iran: Rusia își reface economia prăbușită de război
Cresterea pretului petrolului, pe fondul escaladarii conflictului din Orientul Mijlociu, va ajuta Rusia sa-si refaca fin ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu