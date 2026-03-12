Va fi acuzat de crimă de război, ca Putin și Netanyahu? Trump se confruntă cu concluziile unei anchete care arată că SUA au bombardat o școală de fete din Iran

O eroare a armatei americane în coordonatele unei ţinte se află la originea bombardării unei şcoli de fete, la Minab, în Iran, în prima zi de război, soldată cu moartea a peste 150 de persoane, potrivit rezultatelor preliminare ale unei anchete militare interne, dezvăluită miercuri de cotidianul american The New York Times (NYT).

Potrivit autorităţilor iraniene, explozia de la Minab (sud), a avut loc în prima zi a războiului, la 28 februarie, şi s-a soldat cu 150 de morţi. Nu a fost în măsură să aibă acces la locul atacului pentru a verifica în mod independent bilanţul sau circumstanţele faptelor. Donald Trump a negat orice implicare a Statelor Unite şi a dat vina pe Iran, după care a dat înapoi şi a anunţat că se va "acomoda" rezultatelor amchetei.

Potrivit NYT, care citează oficiali americani şi surse apropiate anchetei, o rachetă de tip Tomahawk a fost trasă de către armata americană. "Atacul de la 28 februarie împotriva clădirii Şcolii Primare Shajarah Tayyebeh a fost rezultatul unei erori de ţintire a armatei americane, care desfăşura atacuri împotriva unei baze iraniene subiacente, din care clădirea şcolară făcea odinioară parte, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei", scrie NYT.

"Ofiţerii de la Comandamntul Central american au creat coordonatele ţintei în vederea lovirii, folosind date depăşite furnizate de către Agenţia de Informaţii a Apărării (DIA), potrivit unor persoane informate despre anchetă", adaugă ziarul. Întrebat, miercuri, la Casa Albă, de către jurnalişti despre aceste dezvăluiri, Donald Trump a răspuns că "nu este la curent". Cotidianul subliniază că aceste elemente sunt doar preliminare şi că rămîn probleme în suspans, şi anume de ce nu au fost reverificiate aceste date depăşite.