Papa Leon a stabilit că "poporul ales" sunt catolicii și nu evreii. Lumen Gentium stabilește că Biserica este "poporul lui Dumnezeu"! VIDEO

Cu titlul "Biserica popor al lui Dumnezeu" cateheza Papei Leon al XIV-lea, din cadrul audienței generale de miercuri, 11 martie a.c., din Piața San Pietro, a fost dedicată tot constituției dogmatice "Lumen gentium". Prin "Biserică", evident, Papa Leon face referire la cea catolică și la credincioșii catolici. Il pomeneste și pe Avram, care provine din"poporul ales" inițial de Dumnezeu - evreii.

Inspirată din capitolul 31 al Cărții profetului Ieremia, cateheza a pus în lumină semnificația Bisericii ca "popor în care femei și bărbați de diferite naționalități, limbi și culturi trăiesc împreună în credință". Spunând că Biserica înțeleasă ca popor al lui Dumnezeu este "un mare semn de speranță, mai ales în vremurile noastre, marcate de atât de multe conflicte și războaie", pontiful a definit-o "un semn plasat în inima însăși a umanității, o amintire și o profeție a acelei unități și păci la care Dumnezeu Tatăl îi cheamă pe toți copiii săi".

Amintind că documentul conciliar "Lumen gentium" definește Biserica ca fiind "adunarea celor care privesc cu credință spre Iisus" (LG, 9), pontiful a evidențiat: "Cristos este cel care, prin darul Trupului și Sângelui său, adună definitiv acest popor în sine. Acesta este acum alcătuit din oameni din toate națiunile; este unit prin credința în El, prin aderarea la El, prin trăirea vieții sale, însuflețit de Duhul Celui Înviat. Aceasta este Biserica: poporul lui Dumnezeu care își trage existența din trupul lui Cristos și care este el însuși trupul lui Cristos; nu un popor ca oricare altul, ci poporul lui Dumnezeu, chemat împreună de El și alcătuit din femei și bărbați din toate popoarele pământului. Principiul său unificator nu este o limbă, o cultură sau o etnie, ci credința în Cristos".

"Biserica nu poate fi niciodată închisă în sine, ci este deschisă tuturor și este pentru toți. Dacă credincioșii în Cristos aparțin ei, Conciliul ne amintește că toți oamenii sunt chemați să formeze noul popor al lui Dumnezeu" - a reliefat Papa Leon, explicând că, potrivit constituției dogmatice "Lumen gentium", "acest popor, păstrându-și unitatea și unicitatea, trebuie să se răspândească în toată lumea și în toate veacurile, pentru a se împlini planul lui Dumnezeu, care la început a creat natura umană unitară și a voit apoi să adune laolaltă pe Fiii săi risipiți" (LG, 13).