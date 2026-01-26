Aici, Caramitru are dreptate: "Încă vorbim de bugetari, pensii speciale și de dosare cu șină. Nici nu își pot imagina ce se va întâmpla. E inimaginabil!"

Controversatul Andrei Caramitru are dreptate de data asta, in privinta impactului pe care-l va avea Inteligenta Artificială nu peste mult timp si in România:

"Eu nu cred ca lumea înțelege nici 1% ce se întâmplă cu AI. Sunt limitați cel mult la chatgpt. Și implicațiile care vor fi absolut cataclismice

1) apariția agenților AI. Sunt 2 nivele:

- aia pe care ii dirijezi tu. Cel mai bun sistem e Claude de la Anthropic. Poate face munca oricărui specialist deja în super viteză. Îi dai 500 de documente. 10000 de facturi. Îi ceri să le sumarizeze într-o prezentare PowerPoint. Să facă un Excel cu datele organizate cum vrei tu. Boom . Instant. Vrei să îți facă un site de prezentare ? Orice. O aplicație complexă ? Direct. Încercați Claude cowork si Claude code (nu trebuie să știi nimic pe codare sau chestii tehnice - face el tot)

- aia autonomi. Aici e zona crazy. Top e clawdbot. Îl poți instala pe un computer separat (așa e ideal), îi dai un job description. Și funcționează ca orice angajat - scrie mail-uri, poate chiar suna și vorbi cu oamenii, face analize, scrie pe social media, orice. Poți avea sute care colaborează . Unii își scriu și propriul jurnal și gânduri. Există DEJA. Funcționează.

Adică - în curând - poți singur face o bancă sau o multinațională cu 10000 de "angajați" care lucrează 24/7 cu viteza de 100 de ori mai mare decât cel mai bun angajat. Tu singur și 10000 de agenți care "trăiesc" în câteva computere si în cloud.

2) nu va mai exista nici o diferență digitală între un om și un AI:

- deja discuția / vocile sunt imposibil de identificat. Ultimele sisteme îți permit să vorbești în paralel, fix cum fac oamenii unii peste ceilalți. Nu ai cum să îți dai seama de diferența

- poți crea un "om digital", un avatar - care funcționează ca un om real sau care te copiază. Deocamdată încă nu e "live" adică are nevoie de randare înainte. Dar în curând o să fie live. Adică - o să existe agentul "Maria" care te sună pe FaceTime, vorbește cu tine, și nu ai cum să îți dai seama dacă Maria e om sau nu.

3) următorul nivel sunt robotii fizici:

- deja pe zona de mișcare / coordonare spațială funcționează ca oamenii

- mai e nevoie ca soft-ul să reușească același nivel de flexibilitate și înțelegere a lumii fizice din jur pe care o avem noi. Dar mai e foarte putin , vorbim de câțiva ani și o să vedem zeci de mii de angajați roboți care se plimbă pe străzi să facă cumpărături și livrări, care lucrează pe șantiere, pe care îi chemi să îți repare ceva în casă. Cu IQ 180 și care pot lucra 24/7. Dar și să îți fie prieteni sau soție / soț - aici devine distopic total.

Nu mai vorbim acum de SF ci de tehnologiii care acum funcționează. Care sunt scalate la o viteză incredibilă și care vor deveni dominante peste tot. Problema e ca oamenii nu știu. Nu înțeleg. Nu accepta așa ceva se ascund in propria minte pentru ca nu pot duce concluziile până la capăt. Și când realitatea va lovi - și oh, ce va lovi - haosul va fi inimaginabil. Panica, frustrare, frica. Acum e nimic. Acum e light de tot..."