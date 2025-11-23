Anunțul lui Donald Trump care a zguduit piața criptomonedelor. A provocat pierderi uriașe

Piețele de criptomonede au trecut printr-o perioadă extrem de volatilă între 10 și 12 octombrie, după ce Donald Trump a anunțat că SUA vor aplica un tarif de 100% pentru produsele importate din China, începând cu 1 noiembrie sau chiar mai devreme.

Reacția pieței a fost rapidă și puternică. În doar o oră de la anunț, au fost lichidate poziții în valoare de peste 7,5 miliarde de dolari. În primele 24 de ore, pierderile au depășit 19 miliarde de dolari, afectând peste 1,6 milioane de traderi, cei mai afectați fiind cei care tranzacționau Bitcoin, Ethereum, Solana și XRP. Unele lichidări individuale au ajuns până la 87 de milioane de dolari.

Platformele majore de tranzacționare au resimțit presiunea: Binance a raportat o suprasolicitare severă a sistemului, iar Coinbase a înregistrat probleme de performanță. Echipele tehnice au lucrat rapid pentru a restabili serviciile, iar Binance a anunțat că va compensa utilizatorii afectați de dificultăți tehnice. Pe fondul haosului, unii traderi au profitat de scăderile masive. Un cont raportat pe Hyperliquid a obținut profituri de peste 160 de milioane de dolari din tranzacții pe Bitcoin și Ethereum, într-o singură zi.

Evenimentele au readus în discuție reglementarea piețelor cripto. Kris Marszalek, CEO al Crypto.com, a cerut autorităților să monitorizeze modul în care bursele gestionează lichidările și stabilirea prețurilor activelor, subliniind că pierderile au afectat mulți utilizatori. Estimările privind pierderile totale variază între 300 și 400 de miliarde de dolari, mult peste cifrele raportate inițial.

Această volatilitate a avut efecte și asupra acțiunilor companiilor legate de criptomonede, în timp ce câteva proiecte inovatoare, precum Eightco Holdings, au înregistrat creșteri pe fondul lansării unor programe-pilot bazate pe inteligență artificială. Situația a fost marcată și de o tragedie. Autoritățile din Ucraina investighează decesul unui trader de criptomonede, găsit în mașina sa, într-un incident considerat posibilă sinucidere.