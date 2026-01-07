Medicii veterinari avertizează că vor fi nevoiți să închidă cabinetele. Decizia Guvernului care pune în pericol animalele și care ar putea declanșa proteste

Medicii veterinari avertizează că ar putea ieși în stradă după ce Guvernul a decis să reducă finanțarea pentru cheltuielile cabinetelor veterinare. Suma alocată a fost micșorată de la 10.000 de lei la 5.000 de lei, printr-o ordonanță deja aprobată și aplicabilă. Reprezentanții medicilor spun că această decizie riscă să ducă la închiderea multor unități și, implicit, la apariția unor probleme grave de sănătate în rândul animalelor.

Medicii susțin că noul nivel al finanțării nu mai acoperă cheltuielile minime de funcționare. Potrivit lor, efectele nu se vor resimți doar în activitatea cabinetelor, ci și asupra proprietarilor de animale și a sănătății publice. „N-avem alta posibilitate decât să închidem cabinetele, intrăm în faliment. Animalele ar fi afectate în primul rând, plus proprietarii lor, pentru că mortalitatea va fi gravă. Tot noi, cetățenii de rând, vom plăti", avertizează Marin Nicoli, medic veterinar.

Un alt punct sensibil este legat de costurile cu angajații din cabinete. Medicii spun că suma alocată nu permite nici măcar plata unui asistent, ceea ce face imposibilă desfășurarea activității în condiții normale. Ion Tudor, medic veterinar, explică situația: „Eu nu pot să plătesc asistentul veterinar din acești bani, e o muncă enormă. Ar fi imposibil ca eu, fără doi asistenți, să îmi desfășor antrenamentul.

5.000 lei pentru un cabinet veterinar reprezintă blocajul și falimentul. E doar plata către un asistent medical, atât." Reprezentanții Colegiului Medicilor Veterinari spun că li s-a cerut să accepte oficial reducerea sumei printr-un act adițional, lucru pe care îl resping.

„S-a primit o notă de serviciu prin care s-a încheiat un act adițional ca noi, prin semnătură, să acceptăm diminuarea acestei sume. Nu există așa ceva, nu o să facem asta. În județ colegiul nu o să accepte. Nu vreau să fiu răutăcios, dar ne aduce aminte de anii 1960. Singura soluție este să ne punem la masă", afirmă Ionel Mușat, președinte al Colegiului Medicilor Veterinari, Filiala Mehedinți. Medicii spun că, în lipsa unei soluții rapide, multe dintre aceste unități riscă să își închidă porțile.