Capitalism 2.0: Singura cale prin care America năucă de astăzi se mai poate salva. De aici și ura vizibilă față de Europa, care stă mult mai bine

După Malta, lumea s-a deschis total. Începea globalizarea. Optimiști precum Fukuyama vedeau „sfârșitul istoriei" într-o lume care avea să fie pentru totdeauna guvernată de idealuri liberale și economii de piață, desăvârșite printr-un capitalism etern.

Doar că a intervenit fix motorașul capitalismului, cel care-l hrănește, cultivă și dilată de 200 de ani încoace: lăcomia. Sau profitul, cum îi spun prozeliții domeniului. În goana lor după profit, CEO-ii americani au găsit o oportunitate enormă în exportul producției în Asia. Lumea întreagă era a Statelor Unite. Nu mai erau granițe, nu mai erau adversari, nu mai erau limite. Așa că s-au extins în toată lumea. Sângeros!

Însă fără producție, orice economie moare. Și asta nu o spune doar Marx, ci chiar savanții capitalismului. Adică exact ceea ce au executat CEO-ii americani de 30 de ani încoace. Au știut ce fac? Evident că da! Le-a păsat că distrug America fix atunci când rămânea singură să stăpânească Planeta? Evident că nu. Pentru că lăcomia nu are gen, etnie, studii sau naționalitate.

Așa s-a ridicat China. Inventată de lăcomia americană. Care a dus întreaga producție a SUA „overseas". A funcționat o vreme. Până n-a mai funcționat!, ca să-l parafrazăm pe Rubio. Nu se știe dacă mai poate fi inversat fenomenul, deși Administrația Trump e dispusă să sacrifice totul pentru a reveni la acel status quo. De aici goana după resurse, delimitarea sferelor de influență, politică externă contondentă și gesturi radicale. Adică metoda prin care SUA au ajuns hegemonul Planetei.

Și astfel ajungem la Europa. Care de un an încoace pare calul de bătaie al establishmentului de la Washington. Total pe dos față de cum ne-am obișnuit în prealabil. De ce acestă adversitate fățișă declarată la Munchen de JD Vance și susținută mocnit de Trump? Pentru că în timp ce CEO-ii americani exportau producția în Asia, ruinând SUA pentru totdeauna, CEO-ii europeni o extindeau în Est. În Europa de Est. Profitul fiind comparabil. Diferența fundamentală este că estul european a putut fi integrat în UE. Asia în SUA, nu.

Și suntem la zi. Într-o lume atât de globalizată, adică atât de interdependentă, încât economia bate orice război. Chiar și hibrid. Și cine deține mijloacele de producție, ca să revenim la Marx, deține puterea. China nu poate fi bătută cu Venezuela! Și nici chiar cu Rusia. Ci cu "It's the economy, stupid!". Cu Capitalism 2.0. Care dacă nu există, trebuie inventat!

Ciprian Purice